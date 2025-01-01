Новогодний рацион: как не переесть и чувствовать себя хорошо

Врач-диетолог и эксперт сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова делится своими рекомендациями, как сделать новогодний рацион здоровым и помочь организму справиться с обилием праздничных блюд.

Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Закуски на праздничном столе

Старайтесь сохранять правильный режим дня. В новогоднюю ночь не стоит менять привычный режим дня, так как это может нарушить работу ферментной системы. Старайтесь питаться 3-4 раза в день, причем первый прием пищи должен быть до 10 утра. Это поможет избежать переедания и поддержит пищеварительную систему в тонусе. Не покупайте слишком много продуктов и не готовьте впрок. Готовьте ровно столько салатов, сколько сможете съесть за вечер 31 декабря и обед 1 января. Помните, что салаты с яйцами можно хранить не более 6 часов, а заправленные майонезом — до 18 часов. Избегайте закупок большего количества продуктов, чтобы не допустить переедания. В идеале, каждый день включайте в свой рацион свежеприготовленные блюда — супы, горячее, гарниры. Не ограничивайтесь только салатами и закусками. Не старайтесь попробовать все блюда на праздничном столе. Выберите 2-3 блюда, которые вы будете есть за праздничным столом. Дегустация 10-12 блюд может затруднить пищеварение, что может вызвать отрыжку, изжогу, тошноту, тяжесть и болевые ощущения. Усугубить это могут алкогольные и газированные напитки. Ешьте десерты в отдельный день и по особому поводу. Сладкие десерты планируйте на 1 января и Рождество. В остальные дни отдайте предпочтение сладким фруктам или ягодам. Это поможет снизить риск набора лишних калорий. Избегайте новогодних сладостей. Не нужно есть сладости в больших количествах. Прогулки на свежем воздухе помогут справиться с гипоксией, которая стимулирует тягу к сладкому. Завтрак должен быть богат белками и жирами — это поможет насытиться и снизить тягу к сладкому. Откажитесь от каш с сахаром и сухофруктов. Не забывайте пить воду. Соблюдайте питьевой режим: 30 мл воды на 1 кг веса в день. Если в праздники следить за этим сложно, выпивайте стакан горячей воды за 15 минут до приема пищи — это снимет спазмы и поможет желчи быть более подвижной и жидкой. Это поможет организму переварить новогоднюю пищу. Не путайте голод с жаждой — это может привести к перееданию.

Уточнения

Нового́дний сто́л — атрибут встречи Нового года в большинстве стран, имеющий большие отличия, обусловленные народными традициями, страной и регионом проживания.



Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.



