Как насладиться новогодними праздниками, если у вас проблемы с ЖКТ

Для людей с проблемами ЖКТ выбор еды за праздничным столом может быть сложным. Врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков рассказал, какие блюда и напитки следует исключить и чем их можно заменить. Своим мнением врач поделился в разговоре с kubnews.ru.
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Праздничный стол
По словам Садыкова, тем, кто имеет проблемы с ЖКТ, не следует есть за праздничным столом следующие блюда:
Острые и пряные блюда: они раздражают слизистую желудка и могут вызывать изжогу или боли.
Жирные блюда: могут вызвать тяжесть и проблемы с пищеварением.
Копчёности, консервы: содержат много соли и химических добавок, вредных для ЖКТ.
Газированные напитки и алкоголь: усиливают газообразование и раздражение желудка.
Свежая выпечка: содержит много сахара и дрожжей, может вызывать брожение и дискомфорт в кишечнике.
Кислые фрукты: могут вызывать изжогу.
Варианты замены:
Оливье: заменить майонез на йогурт или сметану низкой жирности, колбасу на отварное куриное филе, огурцы — свежие.
Селёдка под шубой: заменить селёдку на запеченную рыбу нежирных сортов, майонез — на лёгкий йогуртный соус.
Десерты: запечённые яблоки с мёдом, творожный десерт с бананом, желе на основе натурального сока.
Разрешенные продукты: отварное или запечённое мясо и рыба, тушеные и запеченные овощи, крупы (рис, гречка, овсянка), нежирный творог, йогурт без добавок, кефир, бананы, запечённые яблоки, груши, морсы на основе ягод с низкой кислотностью, отвары из шиповника или ромашки.
Новогодний стол для людей с проблемами ЖКТ может быть вкусным и разнообразным. Важно подобрать ингредиенты, отказаться от вредных продуктов и соблюдать умеренность. Не ешьте всё сразу, ешьте маленькими порциями с интервалами в 1,5-2 часа и тщательно жуйте, советует гастроэнтеролог.
Уточнения
Пищевари́тельный илижелу́дочно-кише́чныйтракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков.