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Как насладиться новогодними праздниками, если у вас проблемы с ЖКТ

2:10
Здоровье

Для людей с проблемами ЖКТ выбор еды за праздничным столом может быть сложным. Врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков рассказал, какие блюда и напитки следует исключить и чем их можно заменить. Своим мнением врач поделился в разговоре с kubnews.ru.

Праздничный стол
Фото: torange.biz is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Праздничный стол

По словам Садыкова, тем, кто имеет проблемы с ЖКТ, не следует есть за праздничным столом следующие блюда:

  • Острые и пряные блюда: они раздражают слизистую желудка и могут вызывать изжогу или боли.
  • Жирные блюда: могут вызвать тяжесть и проблемы с пищеварением.
  • Копчёности, консервы: содержат много соли и химических добавок, вредных для ЖКТ.
  • Газированные напитки и алкоголь: усиливают газообразование и раздражение желудка.
  • Свежая выпечка: содержит много сахара и дрожжей, может вызывать брожение и дискомфорт в кишечнике.
  • Кислые фрукты: могут вызывать изжогу.

Варианты замены:

  • Оливье: заменить майонез на йогурт или сметану низкой жирности, колбасу на отварное куриное филе, огурцы — свежие.
  • Селёдка под шубой: заменить селёдку на запеченную рыбу нежирных сортов, майонез — на лёгкий йогуртный соус.
  • Десерты: запечённые яблоки с мёдом, творожный десерт с бананом, желе на основе натурального сока.
  • Разрешенные продукты: отварное или запечённое мясо и рыба, тушеные и запеченные овощи, крупы (рис, гречка, овсянка), нежирный творог, йогурт без добавок, кефир, бананы, запечённые яблоки, груши, морсы на основе ягод с низкой кислотностью, отвары из шиповника или ромашки.

Новогодний стол для людей с проблемами ЖКТ может быть вкусным и разнообразным. Важно подобрать ингредиенты, отказаться от вредных продуктов и соблюдать умеренность. Не ешьте всё сразу, ешьте маленькими порциями с интервалами в 1,5-2 часа и тщательно жуйте, советует гастроэнтеролог.

Уточнения

Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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