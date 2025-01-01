Как насладиться новогодними праздниками, если у вас проблемы с ЖКТ

2:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для людей с проблемами ЖКТ выбор еды за праздничным столом может быть сложным. Врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков рассказал, какие блюда и напитки следует исключить и чем их можно заменить. Своим мнением врач поделился в разговоре с kubnews.ru.

Фото: torange.biz is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Праздничный стол

По словам Садыкова, тем, кто имеет проблемы с ЖКТ, не следует есть за праздничным столом следующие блюда:

Острые и пряные блюда : они раздражают слизистую желудка и могут вызывать изжогу или боли.

: они раздражают слизистую желудка и могут вызывать изжогу или боли. Жирные блюда : могут вызвать тяжесть и проблемы с пищеварением.

: могут вызвать тяжесть и проблемы с пищеварением. Копчёности, консервы : содержат много соли и химических добавок, вредных для ЖКТ.

: содержат много соли и химических добавок, вредных для ЖКТ. Газированные напитки и алкоголь : усиливают газообразование и раздражение желудка.

: усиливают газообразование и раздражение желудка. Свежая выпечка : содержит много сахара и дрожжей, может вызывать брожение и дискомфорт в кишечнике.

: содержит много сахара и дрожжей, может вызывать брожение и дискомфорт в кишечнике. Кислые фрукты: могут вызывать изжогу.

Варианты замены:

Оливье: заменить майонез на йогурт или сметану низкой жирности, колбасу на отварное куриное филе, огурцы — свежие.

Селёдка под шубой: заменить селёдку на запеченную рыбу нежирных сортов, майонез — на лёгкий йогуртный соус.

Десерты: запечённые яблоки с мёдом, творожный десерт с бананом, желе на основе натурального сока.

Разрешенные продукты: отварное или запечённое мясо и рыба, тушеные и запеченные овощи, крупы (рис, гречка, овсянка), нежирный творог, йогурт без добавок, кефир, бананы, запечённые яблоки, груши, морсы на основе ягод с низкой кислотностью, отвары из шиповника или ромашки.

Новогодний стол для людей с проблемами ЖКТ может быть вкусным и разнообразным. Важно подобрать ингредиенты, отказаться от вредных продуктов и соблюдать умеренность. Не ешьте всё сразу, ешьте маленькими порциями с интервалами в 1,5-2 часа и тщательно жуйте, советует гастроэнтеролог.

Уточнения

Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков.

