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Питание для ума: как защитить мозг от деменции

1:56
Здоровье

Здоровое питание является важнейшим фактором, способствующим сохранению здоровья мозга. Напротив, неправильное питание может значительно ускорить нейродегенеративные процессы. Однако это не означает, что нужно полностью отказаться от еды и пить только воду. Эндокринолог Зухра Павлова рекомендует ограничить употребление продуктов, способствующих развитию деменции.

Овсянка с орехами и фруктами
Фото: flickr.com by やましこ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Овсянка с орехами и фруктами

Исследования показывают, что риск развития деменции значительно возрастает у тех, кто придерживается неправильного питания. Что же подразумевается под этим термином? Врач объясняет, что для мозга вредны продукты с высоким содержанием быстрых углеводов, насыщенных жиров и холестерина. К таким продуктам относятся фастфуд, калорийная выпечка, сладости, полуфабрикаты, копчености и жареная пища.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Alzheimer's & Dementia, выявило, что злоупотребление жирной и калорийной пищей усиливает воспалительные процессы в организме. Это, в свою очередь, приводит к более раннему и выраженному проявлению когнитивных нарушений.

Чтобы предотвратить эти проблемы, необходимо включить в свой рацион продукты, полезные для мозга. К ним относятся источники антиоксидантов, каротина, фолиевой кислоты, селена, магния, цинка, полезных жиров, витаминов B6, A, C, D, E, B1 и B2. Рекомендуется пить чёрный и зелёный чай, употреблять больше овощей, фруктов, морепродуктов, нежирного мяса и сложных углеводов, таких как крупы. Эти продукты не только защищают мозг, но и способствуют общему укреплению здоровья, снижая риск различных заболеваний, включая деменцию.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов. 

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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