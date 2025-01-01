Питание для ума: как защитить мозг от деменции

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Здоровое питание является важнейшим фактором, способствующим сохранению здоровья мозга. Напротив, неправильное питание может значительно ускорить нейродегенеративные процессы. Однако это не означает, что нужно полностью отказаться от еды и пить только воду. Эндокринолог Зухра Павлова рекомендует ограничить употребление продуктов, способствующих развитию деменции.

Фото: flickr.com by やましこ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Овсянка с орехами и фруктами

Исследования показывают, что риск развития деменции значительно возрастает у тех, кто придерживается неправильного питания. Что же подразумевается под этим термином? Врач объясняет, что для мозга вредны продукты с высоким содержанием быстрых углеводов, насыщенных жиров и холестерина. К таким продуктам относятся фастфуд, калорийная выпечка, сладости, полуфабрикаты, копчености и жареная пища.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Alzheimer's & Dementia, выявило, что злоупотребление жирной и калорийной пищей усиливает воспалительные процессы в организме. Это, в свою очередь, приводит к более раннему и выраженному проявлению когнитивных нарушений.

Чтобы предотвратить эти проблемы, необходимо включить в свой рацион продукты, полезные для мозга. К ним относятся источники антиоксидантов, каротина, фолиевой кислоты, селена, магния, цинка, полезных жиров, витаминов B6, A, C, D, E, B1 и B2. Рекомендуется пить чёрный и зелёный чай, употреблять больше овощей, фруктов, морепродуктов, нежирного мяса и сложных углеводов, таких как крупы. Эти продукты не только защищают мозг, но и способствуют общему укреплению здоровья, снижая риск различных заболеваний, включая деменцию.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.



Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

