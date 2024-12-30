Гормональная диета: реально ли сбросить вес навсегда

Может ли правильное питание изменить гормональный фон? Этот вопрос задают многие женщины, которые сталкиваются с проблемами здоровья или стремятся улучшить свою физическую форму. Гормональная диета, разработанная для нормализации гормонов, обещает помочь.
Гормональная диета — это программа питания, созданная врачом-натуропатом Наташей Тернер. Её подход основан на убеждении, что сбалансированное питание может регулировать изменения гормонов, связанные с увеличением массы тела и другими проблемами. Диета включает три этапа и сочетает в себе питание, физическую активность и использование пищевых добавок.
На начальном этапе — двухнедельном детоксе — из рациона исключаются:
Рекомендуемые продукты: куриная грудка, яйца, свежая рыба, овощи, фрукты, семена чиа, орехи, цельнозерновые (гречка, киноа, коричневый рис) и оливковое масло. Также принимаются добавки — рыбий жир, пробиотики и средства против воспалений.
Этот этап направлен на очищение организма от избытка кортизола и эстрогенов. Однако худеющие могут столкнуться с головной болью, усталостью и раздражительностью. Нутрициолог Екатерина Гузман предупреждает: для нормализации гормонов необходимо обследование и анализы, а питание лишь вспомогательная мера.
На втором этапе постепенно вводятся исключённые ранее продукты, отслеживается реакция организма. Например, если после йогурта возникает вздутие живота, его следует исключить. Этот этап помогает выявить продукты, которые стоит избегать.
Однако ограничения всё ещё сохраняются: исключаются рыба с высоким содержанием ртути, неорганическое мясо, кофе, обработанные продукты, продукты с нитратами и очищенные зерна.
Завершающий этап включает регулярные тренировки: кардио, силовые упражнения и йогу. Рацион остаётся таким же, как на втором этапе, чтобы поддерживать достигнутый результат.
Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
Чистотел — это растение, которое нередко можно встретить в садах и огородах.