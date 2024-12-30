Гормональная диета: реально ли сбросить вес навсегда

2:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Может ли правильное питание изменить гормональный фон? Этот вопрос задают многие женщины, которые сталкиваются с проблемами здоровья или стремятся улучшить свою физическую форму. Гормональная диета, разработанная для нормализации гормонов, обещает помочь.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка на диете

Основы гормональной диеты

Гормональная диета — это программа питания, созданная врачом-натуропатом Наташей Тернер. Её подход основан на убеждении, что сбалансированное питание может регулировать изменения гормонов, связанные с увеличением массы тела и другими проблемами. Диета включает три этапа и сочетает в себе питание, физическую активность и использование пищевых добавок.

Этапы гормональной диеты

Первый этап: детоксикация

На начальном этапе — двухнедельном детоксе — из рациона исключаются:

Глютен

Коровье молоко

Арахис

Сахар и искусственные подсластители

Красное мясо

Цитрусовые

Простые углеводы с высоким гликемическим индексом

Алкоголь и кофеин

Рекомендуемые продукты: куриная грудка, яйца, свежая рыба, овощи, фрукты, семена чиа, орехи, цельнозерновые (гречка, киноа, коричневый рис) и оливковое масло. Также принимаются добавки — рыбий жир, пробиотики и средства против воспалений.

Этот этап направлен на очищение организма от избытка кортизола и эстрогенов. Однако худеющие могут столкнуться с головной болью, усталостью и раздражительностью. Нутрициолог Екатерина Гузман предупреждает: для нормализации гормонов необходимо обследование и анализы, а питание лишь вспомогательная мера.

Второй этап: возвращение продуктов

На втором этапе постепенно вводятся исключённые ранее продукты, отслеживается реакция организма. Например, если после йогурта возникает вздутие живота, его следует исключить. Этот этап помогает выявить продукты, которые стоит избегать.

Однако ограничения всё ещё сохраняются: исключаются рыба с высоким содержанием ртути, неорганическое мясо, кофе, обработанные продукты, продукты с нитратами и очищенные зерна.

Третий этап: активный образ жизни

Завершающий этап включает регулярные тренировки: кардио, силовые упражнения и йогу. Рацион остаётся таким же, как на втором этапе, чтобы поддерживать достигнутый результат.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

