Опасные ошибки в питании: как избежать камней в почках

Мочекаменная болезнь, или уролитиаз, — это проблема, которая затрагивает людей всех возрастов. Камни в почках могут быть маленькими, словно песчинки, а могут достигать размеров, которые поражают воображение. Но хорошая новость в том, что есть действенные способы снизить риск их появления.
Мочекаменная болезнь связана с накоплением минералов и солей, которые кристаллизуются в мочевыделительной системе. Тип камней часто зависит от возраста, но в основном они образуются в почках, а затем могут спускаться в мочеточник или мочевой пузырь. Маленькие камешки иногда выводятся без боли, но крупные могут причинить серьёзный вред. Поэтому профилактика — ключ к здоровью почек.
Не хватает воды? Это может стоить вам здоровья. Недостаток жидкости — одна из главных причин образования камней. Жидкость вымывает метаболические отходы из почек, предотвращая их кристаллизацию. Обратите внимание на цвет мочи: если она постоянно тёмно-жёлтая, увеличьте потребление воды. Рекомендуемая норма — 8-10 стаканов в день. Полезно добавить лимонный сок: он повышает уровень лимонной кислоты, которая препятствует образованию нерастворимых солей.
Сокращение кальция в рационе может привести к увеличению оксалатов — соединений, которые провоцируют образование камней. Включайте в рацион молоко, творог, кефир, кунжут и цельнозерновые продукты. Избегайте добавок с кальцием, так как они увеличивают риск уролитиаза.
Продукты с высоким содержанием оксалатов, такие как шпинат, свёкла и шоколад, могут мешать усвоению кальция и способствовать образованию камней. Также будьте осторожны с добавками витамина C, который может превращаться в оксалаты.
Избыток соли заставляет почки работать на пределе возможностей. Рекомендуется ограничить потребление соли до 5 г в день (это одна чайная ложка) и заменить её морской солью или специями.
Сахар нарушает баланс минералов, необходимых для здоровья почек. Вместо сахара используйте натуральные подсластители, такие как мёд или стевия.
Чрезмерное потребление мяса увеличивает уровень мочевой кислоты, создавая кислую среду в моче, что способствует образованию камней. Сократите его в рационе и замените растительными источниками белка.
Ожирение увеличивает риск мочекаменной болезни. Регулярные физические нагрузки не только помогают поддерживать здоровый вес, но и улучшают кровообращение в почках. Достаточно 30 минут умеренных тренировок 5 раз в неделю.
Газированные напитки, особенно с фосфорной кислотой, подкисляют мочу и создают условия для образования камней. Лучше отдавать предпочтение чистой воде.
Фторированная вода может негативно влиять на почки. Используйте системы фильтрации или пейте бутилированную воду.
Фрукты и овощи — источник магния, калия и клетчатки, которые защищают почки. Старайтесь съедать не менее пяти порций в день.
Курение ухудшает кровоснабжение почек, снижая их способность эффективно выводить токсины. Это ещё одна веская причина бросить вредную привычку.
Мочекаменная болезнь (уролитиаз, МКБ) — заболевание, проявляющееся формированием конкрементов в органах мочевыделительной системы.
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