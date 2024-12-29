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Опасные ошибки в питании: как избежать камней в почках

4:07
Здоровье

Мочекаменная болезнь, или уролитиаз, — это проблема, которая затрагивает людей всех возрастов. Камни в почках могут быть маленькими, словно песчинки, а могут достигать размеров, которые поражают воображение. Но хорошая новость в том, что есть действенные способы снизить риск их появления.

Почему образуются камни

Мочекаменная болезнь связана с накоплением минералов и солей, которые кристаллизуются в мочевыделительной системе. Тип камней часто зависит от возраста, но в основном они образуются в почках, а затем могут спускаться в мочеточник или мочевой пузырь. Маленькие камешки иногда выводятся без боли, но крупные могут причинить серьёзный вред. Поэтому профилактика — ключ к здоровью почек.

1. Пейте больше воды

Не хватает воды? Это может стоить вам здоровья. Недостаток жидкости — одна из главных причин образования камней. Жидкость вымывает метаболические отходы из почек, предотвращая их кристаллизацию. Обратите внимание на цвет мочи: если она постоянно тёмно-жёлтая, увеличьте потребление воды. Рекомендуемая норма — 8-10 стаканов в день. Полезно добавить лимонный сок: он повышает уровень лимонной кислоты, которая препятствует образованию нерастворимых солей.

2. Ешьте продукты с кальцием

Сокращение кальция в рационе может привести к увеличению оксалатов — соединений, которые провоцируют образование камней. Включайте в рацион молоко, творог, кефир, кунжут и цельнозерновые продукты. Избегайте добавок с кальцием, так как они увеличивают риск уролитиаза.

3. Остерегайтесь оксалатов

Продукты с высоким содержанием оксалатов, такие как шпинат, свёкла и шоколад, могут мешать усвоению кальция и способствовать образованию камней. Также будьте осторожны с добавками витамина C, который может превращаться в оксалаты.

4. Сократите потребление соли

Избыток соли заставляет почки работать на пределе возможностей. Рекомендуется ограничить потребление соли до 5 г в день (это одна чайная ложка) и заменить её морской солью или специями.

5. Уменьшите количество сахара

Сахар нарушает баланс минералов, необходимых для здоровья почек. Вместо сахара используйте натуральные подсластители, такие как мёд или стевия.

6. Сведите к минимуму красное мясо

Чрезмерное потребление мяса увеличивает уровень мочевой кислоты, создавая кислую среду в моче, что способствует образованию камней. Сократите его в рационе и замените растительными источниками белка.

7. Занимайтесь спортом

Ожирение увеличивает риск мочекаменной болезни. Регулярные физические нагрузки не только помогают поддерживать здоровый вес, но и улучшают кровообращение в почках. Достаточно 30 минут умеренных тренировок 5 раз в неделю.

8. Избегайте газировки

Газированные напитки, особенно с фосфорной кислотой, подкисляют мочу и создают условия для образования камней. Лучше отдавать предпочтение чистой воде.

9. Проверяйте качество воды

Фторированная вода может негативно влиять на почки. Используйте системы фильтрации или пейте бутилированную воду.

10. Употребляйте больше фруктов и овощей

Фрукты и овощи — источник магния, калия и клетчатки, которые защищают почки. Старайтесь съедать не менее пяти порций в день.

11. Откажитесь от курения

Курение ухудшает кровоснабжение почек, снижая их способность эффективно выводить токсины. Это ещё одна веская причина бросить вредную привычку.

Уточнения

Мочекаменная болезнь (уролитиаз, МКБ) — заболевание, проявляющееся формированием конкрементов в органах мочевыделительной системы.
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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