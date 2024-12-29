Почему ёлочные гирлянды могут быть опасны для здоровья

Мигание ёлочных гирлянд может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем, особенно для тех, кто предрасположен к неврологическим заболеваниям. Среди возможных последствий — приступы эпилепсии и мигрени.
Эпилепсия — одно из самых распространённых неврологических заболеваний. Для него характерна повышенная активность нервных клеток мозга.
Из-за этой активности мышцы начинают получать хаотичные сигналы, что приводит к эпилептическому приступу. Он проявляется в виде непроизвольных мышечных сокращений, застываний и может сопровождаться потерей сознания.
Однако даже у людей, не страдающих эпилепсией, яркие мигающие огни могут вызвать приступ. Триггерами могут быть громкие звуки, ритмичная музыка и мерцание света. В результате может начаться мигрень, которая порой длится от нескольких часов до нескольких суток.
Чтобы праздничное настроение не обернулось проблемами со здоровьем, стоит обратить внимание на рекомендации:
Следуя этим простым советам, можно обезопасить себя и близких от нежелательных последствий.
Электри́ческая (светова́я) гирля́нда — декоративное украшение, обычно состоящее из цепочки ламп накаливания или светодиодов, последовательно соединённых жгутом электрических проводов.
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