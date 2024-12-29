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Почему ёлочные гирлянды могут быть опасны для здоровья

1:38
Здоровье

Мигание ёлочных гирлянд может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем, особенно для тех, кто предрасположен к неврологическим заболеваниям. Среди возможных последствий — приступы эпилепсии и мигрени.

Новогодняя ёлка
Фото: flickr.com by Andy One, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Новогодняя ёлка

Как мигание влияет на мозг

Эпилепсия — одно из самых распространённых неврологических заболеваний. Для него характерна повышенная активность нервных клеток мозга.

Из-за этой активности мышцы начинают получать хаотичные сигналы, что приводит к эпилептическому приступу. Он проявляется в виде непроизвольных мышечных сокращений, застываний и может сопровождаться потерей сознания.

Однако даже у людей, не страдающих эпилепсией, яркие мигающие огни могут вызвать приступ. Триггерами могут быть громкие звуки, ритмичная музыка и мерцание света. В результате может начаться мигрень, которая порой длится от нескольких часов до нескольких суток.

Как снизить риск

Чтобы праздничное настроение не обернулось проблемами со здоровьем, стоит обратить внимание на рекомендации:

  • Выбирайте сертифицированные гирлянды. Качественные светодиоды откалиброваны по яркости и цвету, что снижает нагрузку на глаза.
  • Отдавайте предпочтение тёплому жёлтому свету. Такие огоньки менее агрессивны для восприятия.
  • Используйте статичный режим освещения. Постоянный свет безопаснее, чем мигающий.

Следуя этим простым советам, можно обезопасить себя и близких от нежелательных последствий.

Уточнения

Электри́ческая (светова́я) гирля́нда — декоративное украшение, обычно состоящее из цепочки ламп накаливания или светодиодов, последовательно соединённых жгутом электрических проводов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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