Почему ёлочные гирлянды могут быть опасны для здоровья

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мигание ёлочных гирлянд может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем, особенно для тех, кто предрасположен к неврологическим заболеваниям. Среди возможных последствий — приступы эпилепсии и мигрени.

Фото: flickr.com by Andy One, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Новогодняя ёлка

Как мигание влияет на мозг

Эпилепсия — одно из самых распространённых неврологических заболеваний. Для него характерна повышенная активность нервных клеток мозга.

Из-за этой активности мышцы начинают получать хаотичные сигналы, что приводит к эпилептическому приступу. Он проявляется в виде непроизвольных мышечных сокращений, застываний и может сопровождаться потерей сознания.

Однако даже у людей, не страдающих эпилепсией, яркие мигающие огни могут вызвать приступ. Триггерами могут быть громкие звуки, ритмичная музыка и мерцание света. В результате может начаться мигрень, которая порой длится от нескольких часов до нескольких суток.

Как снизить риск

Чтобы праздничное настроение не обернулось проблемами со здоровьем, стоит обратить внимание на рекомендации:

Выбирайте сертифицированные гирлянды. Качественные светодиоды откалиброваны по яркости и цвету, что снижает нагрузку на глаза.

Качественные светодиоды откалиброваны по яркости и цвету, что снижает нагрузку на глаза. Отдавайте предпочтение тёплому жёлтому свету. Такие огоньки менее агрессивны для восприятия.

Такие огоньки менее агрессивны для восприятия. Используйте статичный режим освещения. Постоянный свет безопаснее, чем мигающий.

Следуя этим простым советам, можно обезопасить себя и близких от нежелательных последствий.

Уточнения

Электри́ческая (светова́я) гирля́нда — декоративное украшение, обычно состоящее из цепочки ламп накаливания или светодиодов, последовательно соединённых жгутом электрических проводов.

