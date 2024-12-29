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Гречневая каша: что нельзя с ней есть

1:35
Здоровье

Гречневая каша — настоящий чемпион среди гарниров благодаря своим питательным свойствам. Она богата магнием, фосфором, железом, биотином и лизином, а также содержит множество других ценных элементов, необходимых организму.

Гречневая крупа
Фото: commons.wikimedia by Хрюша, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гречневая крупа

Но знаете ли вы, что привычное блюдо может стать вредным, если его неправильно сочетать с другими продуктами? Эксперты предупреждают: гречка "не дружит" с молоком и куриными яйцами. Такое сочетание может создать серьёзные проблемы для желудочно-кишечного тракта. Разберёмся, почему так происходит.

Почему гречка с молоком — плохая идея

Гречка содержит фитиновую кислоту, а молоко — лактозу. Эти вещества, взаимодействуя, могут вызывать неприятные последствия: боль в желудке и диарею. Именно поэтому приготовление каши на молоке, как и запивание блюда молочным напитком, следует исключить.

Гречка и куриные яйца: в чём опасность

Если вы привыкли добавлять яйца к гречневой каше, будьте осторожны. Такое сочетание может вызвать вздутие живота, тошноту и даже болезненные ощущения. Чтобы избежать дискомфорта, лучше отказаться от яиц как дополнения к любимому гарниру.

Полезный гарнир без вреда

Гречневая каша остаётся полезным и питательным блюдом, если сочетать её с правильными продуктами. Помните об этих простых рекомендациях, чтобы сохранить не только её пользу, но и своё здоровье.

Уточнения

Гре́чка или па́спалум (паспалюм) (лат. Paspalum), — род травянистых растений семейства Злаки (Poaceae).
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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