Простые продукты для крепкого сна: добавьте их в меню

2:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы когда-нибудь задумывались, почему иногда так сложно заснуть? Или почему сон прерывается по несколько раз за ночь? Проблемы со сном — распространённое явление, которое может отразиться на здоровье, внешнем виде и самочувствии. Но есть простой способ справиться с этим: добавьте в рацион пять продуктов, которые помогут вам забыть о бессонных ночах.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Овсянка: больше, чем завтрак

Многие привыкли начинать утро с тарелки овсяной каши. Но знаете ли вы, что овсянка буквально "клонит в сон"? Это объясняется высоким содержанием мелатонина, который расслабляет организм. Кроме того, овес стимулирует выработку инсулина, повышая уровень сахара в крови, что вызывает естественную сонливость. Попробуйте включить овсянку в вечерний приём пищи, и засыпать станет проще.

Миндаль: крепкий сон в горсти орехов

Всего горсть миндаля перед сном может стать вашим лучшим помощником в борьбе с бессонницей. Эти орехи богаты магнием и триптофаном — веществами, которые расслабляют мышцы и нервную систему. К тому же миндаль стабилизирует сердечный ритм, что делает сон ещё более крепким.

Вишня и черешня: натуральный источник мелатонина

Эти ягоды содержат мелатонин, который помогает регулировать биологические ритмы организма. Регулярное употребление вишни и черешни улучшает качество сна. Но это ещё не всё: ягоды замедляют старение и защищают организм от онкологических заболеваний.

Темный шоколад: десерт, который расслабляет

Если вы думаете, что сладости перед сном — это плохо, темный шоколад вас удивит. Он богат серотонином — гормоном счастья, который помогает расслабиться и нормализовать психоэмоциональное состояние. Главное — не переусердствовать: пара кусочков будет достаточно.

Бананы: фруктовый антистресс

Бананы — это не просто вкусно, но и полезно для сна. Они содержат витамин B6, который преобразует триптофан в серотонин. Этот процесс вызывает ощущение покоя и расслабленности, необходимое для лёгкого засыпания.

Уточнения

Мелатони́н — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.

