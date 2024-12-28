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Воспаление и отёки: когда нужно срочно обратиться к врачу

4:49
Здоровье

Отеки — это состояние, при котором в тканях организма накапливается избыточная жидкость. Они могут возникать из-за травм, воспалений, приёма лекарств, беременности или инфекций. Жидкость проникает из мелких кровеносных сосудов в окружающие ткани, чаще всего под кожей, в области нижних конечностей или в лёгких.

врач
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
врач

В медицинской практике отёчный синдром часто свидетельствует о серьёзных нарушениях в работе внутренних органов. Локализация отёков помогает врачу определить вероятную причину патологии. Отеки бывают общими (периферическими и полостными, например, гидроторакс, асцит) и местными.

Основные причины общего отёка:

  • Заболевания сердца
  • Нарушения работы почек
  • Проблемы с печенью
  • Гипопротеинемия (низкий уровень белка)

Они могут проявляться при циррозе печени, голодании или осложнениях беременности. В зависимости от происхождения отёки делятся на невоспалительные (транссудат) и воспалительные (экссудат). Местные отёки часто связаны с нарушением оттока крови или лимфы.

Кардиологические причины

При сердечной недостаточности, особенно правожелудочковой, отёки возникают из-за слабости сердечной мышцы и задержки натрия и воды в тканях. Обычно они локализуются симметрично в нижних частях тела: на ногах, пояснице, передней брюшной стенке. У лежачих пациентов отёки наблюдаются на крестце и спине.

Сопровождаются:

  • Цианозом (синюшностью кожи и слизистых)
  • Увеличением печени
  • Застойной сердечной недостаточностью

Обширные отёки могут сочетаться с накоплением жидкости в полостях — асцитом или гидротораксом. Это говорит о тяжёлой степени декомпенсации кровообращения.

Почечные отёки

Отеки, вызванные заболеваниями почек (например, гломерулонефритом), часто начинаются с лица и распространяются на туловище и конечности. Они мягкие, тестоватые, их локализация зависит от рыхлости подкожной клетчатки.

Симптомы:

  • Бледность кожи
  • Повышение артериального давления
  • Олигурия (уменьшение выделения мочи)
  • Гематурия (присутствие крови в моче)

Причиной становится повышение проницаемости капилляров и снижение уровня белков в плазме крови. Эти отёки могут развиваться внезапно, сопровождаясь острыми головными болями.

Печеночные отёки

Проблемы с печенью, такие как цирроз, нарушения в системе воротной вены или алкоголизм, часто вызывают отёки. У пациентов может наблюдаться:

  • Асцит.
  • Периферические отёки.
  • Венозные коллатералии ("голова медузы").
  • Печёночные ладони, сосудистые звёздочки.
  • Гипопротеинемия, связанная с нехваткой белка, приводит к мягким отёкам, при этом кожа становится истончённой и прозрачной. У пациентов с раковым истощением отёки могут быть признаком злокачественных новообразований.

Венозные отёки

Местные отёки, вызванные тромбозом или сдавлением вен, обычно односторонние. Они сопровождаются значительным увеличением объёма конечности, болью, покраснением и местным повышением температуры. Такие отёки возникают в результате затруднённого оттока крови.

Воспалительные отёки

Воспаление увеличивает проницаемость стенок капилляров, что способствует накоплению жидкости. Такие отёки служат защитной реакцией организма, ограничивая распространение воспалительного процесса. Пример — отёк шеи при воспалении лимфатических узлов.

Причины:

  • Инфекции (например, паротит)
  • Заболевания ротовой полости
  • Лимфогранулематоз

Симптомы воспалительных отёков — повышение температуры, слабость, головная боль. Для диагностики необходимы лабораторные и инструментальные исследования.

При сердечной недостаточности применяются:

  • Сердечные гликозиды.
  • Мочегонные средства.
  • Вазодилататоры.

Рекомендуется ограничение соли в рационе и экстренная госпитализация при тяжёлых состояниях.

Лечение почечных отёков

Терапия включает мочегонные препараты (Фуросемид, Гипотиазид) и контроль артериального давления. Суточный диурез и количество потребляемой жидкости строго отслеживаются.

Лечение венозных отёков

Пациенты с тромбозами вен нуждаются в осмотре хирурга. При необходимости проводится госпитализация для оперативного вмешательства.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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