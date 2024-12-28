Воспаление и отёки: когда нужно срочно обратиться к врачу

Отеки — это состояние, при котором в тканях организма накапливается избыточная жидкость. Они могут возникать из-за травм, воспалений, приёма лекарств, беременности или инфекций. Жидкость проникает из мелких кровеносных сосудов в окружающие ткани, чаще всего под кожей, в области нижних конечностей или в лёгких.
В медицинской практике отёчный синдром часто свидетельствует о серьёзных нарушениях в работе внутренних органов. Локализация отёков помогает врачу определить вероятную причину патологии. Отеки бывают общими (периферическими и полостными, например, гидроторакс, асцит) и местными.
Они могут проявляться при циррозе печени, голодании или осложнениях беременности. В зависимости от происхождения отёки делятся на невоспалительные (транссудат) и воспалительные (экссудат). Местные отёки часто связаны с нарушением оттока крови или лимфы.
При сердечной недостаточности, особенно правожелудочковой, отёки возникают из-за слабости сердечной мышцы и задержки натрия и воды в тканях. Обычно они локализуются симметрично в нижних частях тела: на ногах, пояснице, передней брюшной стенке. У лежачих пациентов отёки наблюдаются на крестце и спине.
Обширные отёки могут сочетаться с накоплением жидкости в полостях — асцитом или гидротораксом. Это говорит о тяжёлой степени декомпенсации кровообращения.
Отеки, вызванные заболеваниями почек (например, гломерулонефритом), часто начинаются с лица и распространяются на туловище и конечности. Они мягкие, тестоватые, их локализация зависит от рыхлости подкожной клетчатки.
Причиной становится повышение проницаемости капилляров и снижение уровня белков в плазме крови. Эти отёки могут развиваться внезапно, сопровождаясь острыми головными болями.
Проблемы с печенью, такие как цирроз, нарушения в системе воротной вены или алкоголизм, часто вызывают отёки. У пациентов может наблюдаться:
Местные отёки, вызванные тромбозом или сдавлением вен, обычно односторонние. Они сопровождаются значительным увеличением объёма конечности, болью, покраснением и местным повышением температуры. Такие отёки возникают в результате затруднённого оттока крови.
Воспаление увеличивает проницаемость стенок капилляров, что способствует накоплению жидкости. Такие отёки служат защитной реакцией организма, ограничивая распространение воспалительного процесса. Пример — отёк шеи при воспалении лимфатических узлов.
Симптомы воспалительных отёков — повышение температуры, слабость, головная боль. Для диагностики необходимы лабораторные и инструментальные исследования.
Рекомендуется ограничение соли в рационе и экстренная госпитализация при тяжёлых состояниях.
Терапия включает мочегонные препараты (Фуросемид, Гипотиазид) и контроль артериального давления. Суточный диурез и количество потребляемой жидкости строго отслеживаются.
Пациенты с тромбозами вен нуждаются в осмотре хирурга. При необходимости проводится госпитализация для оперативного вмешательства.
Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.
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