Простые шаги для активной жизни: советы для начинающих

2:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кажется, что в рутине современных будней времени на спорт просто нет. Увлекательные сериалы, бесконечные соцсети и ежедневные заботы вытесняют тренировки. Но что если начать с малого? Регулярная физическая активность — это не только здоровье, но и настроение, энергия и даже лучшее качество сна.

Почему мы откладываем спорт

Часто звучат стандартные оправдания:

"Фитнес-зал слишком далеко"

"Я не знаю, как правильно заниматься"

"У меня просто нет времени"

Но правда в том, что достаточно 150 минут физической активности в неделю, чтобы почувствовать улучшения. Это всего 30 минут в день пять раз в неделю. Даже 15 минут принесут пользу, если начать прямо сейчас.

С чего начать:

Найдите занятия по душе

Если вам не нравятся тренировки, то и мотивация пропадает. Танцы, йога, пилатес, езда на велосипеде — найдите то, что вызывает у вас радость. Главное — не копируйте чужие увлечения, а прислушайтесь к себе. Начинайте постепенно

Не пытайтесь сразу пробежать марафон. Начните с простого: прогулка в спортивной обуви, а затем — пробежка на 10 минут. Постепенное увеличение нагрузки поможет избежать стресса и перегрузки. Награждайте себя

Каждое достижение заслуживает похвалы. Поощряйте себя за успехи: массаж, теплый душ, любимый сериал. Однако избегайте вредной еды в качестве награды. Найдите единомышленников

Заниматься вместе с другом или в группе легче и веселее. Общие цели и поддержка укрепят привычку. Привыкайте к дискомфорту

Иногда неудобства — это временно. Дождь, жара, усталость — все это можно преодолеть. Если вам тяжело, выбирайте более мягкие варианты, такие как прогулки или растяжка.

Практические советы

Составьте план: определите дни и время тренировок. Чем четче расписание, тем выше шансы успеха.

определите дни и время тренировок. Чем четче расписание, тем выше шансы успеха. Записывайте успехи: дневник достижений поможет увидеть прогресс.

дневник достижений поможет увидеть прогресс. Обзаведитесь собакой: ежедневные прогулки с питомцем — это активность и радость.

ежедневные прогулки с питомцем — это активность и радость. Увеличьте повседневную активность: ходите по лестнице, выходите на одну остановку раньше, больше двигайтесь пешком.

Почему спорт — это важно

Регулярные упражнения помогают справиться с:

метаболическим синдромом

высоким давлением

диабетом 2-го типа

депрессией и тревогой

артритом и многими видами рака

Кроме того, физическая активность:

улучшает настроение благодаря химическим веществам

стимулируемым в мозге

повышает самооценку

укрепляет мышцы и увеличивает выносливость

улучшает сон, помогая быстрее засыпать и качественно отдыхать

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

