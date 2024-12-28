Секрет блестящей улыбки: простая паста против кариеса

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Задумывались ли вы, как маленькие бактерии могут повлиять на здоровье ваших зубов? Кариес, или зубные полости, — это небольшие повреждения, которые возникают на поверхности зубов. Их основной причиной являются бактерии, которые превращают сахар в кислоту, разрушая эмаль. Главный виновник — бактерия Streptococcus mutans.

Фото: Pexels by Cedric Fauntleroy, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стоматология

Как образуется кариес

Бактерии формируют зубной налет — липкую пленку, которая оседает на поверхности зубов. Кислоты из налета постепенно "вымывают" минералы из эмали, вызывая её деминерализацию. Когда разрушение достигает слоя дентина под эмалью, образуется полость. Но есть способ предотвратить этот процесс.

Зубные пасты с ксилитом: современный подход к профилактике

Использование зубных паст с ксилитом — это настоящий прорыв в борьбе с кариесом. Ксилит — это сладкий на вкус натуральный компонент, который бактерии ошибочно принимают за сахар. При регулярном применении паст с ксилитом происходит:

Снижение численности вредоносных бактерий

Изменение pH ротовой полости в щелочную сторону

Уменьшение сцепления бактерий с зубной поверхностью

Простые шаги к здоровью зубов

Для профилактики кариеса и сохранения здоровья зубов следуйте этим рекомендациям:

Выбирайте пасты с высоким содержанием ксилита.

Тщательно удаляйте налет, очищая каждый зуб.

Следите за уровнем витамина D в организме.

Поддерживайте увлажненность ротовой полости.

Регулярно посещайте стоматолога.

Уточнения

Ксилит или Ксилитол, CH 2 OH(CHOH) 3 CH 2 OH — многоатомный спирт (пентанпентаол). Натуральный сахарозаменитель.[1]

