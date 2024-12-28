Секрет блестящей улыбки: простая паста против кариеса

Задумывались ли вы, как маленькие бактерии могут повлиять на здоровье ваших зубов? Кариес, или зубные полости, — это небольшие повреждения, которые возникают на поверхности зубов. Их основной причиной являются бактерии, которые превращают сахар в кислоту, разрушая эмаль. Главный виновник — бактерия Streptococcus mutans.
Бактерии формируют зубной налет — липкую пленку, которая оседает на поверхности зубов. Кислоты из налета постепенно "вымывают" минералы из эмали, вызывая её деминерализацию. Когда разрушение достигает слоя дентина под эмалью, образуется полость. Но есть способ предотвратить этот процесс.
Зубные пасты с ксилитом: современный подход к профилактике
Использование зубных паст с ксилитом — это настоящий прорыв в борьбе с кариесом. Ксилит — это сладкий на вкус натуральный компонент, который бактерии ошибочно принимают за сахар. При регулярном применении паст с ксилитом происходит:
Для профилактики кариеса и сохранения здоровья зубов следуйте этим рекомендациям:
Ксилит или Ксилитол, CH2OH(CHOH)3CH2OH — многоатомный спирт (пентанпентаол). Натуральный сахарозаменитель.[1]
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