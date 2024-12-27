Какие продукты обязательно включить в новогоднее меню, чтобы быть здоровым

Эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина рассказала, блюда с какими продуктами нужно приготовить для новогоднего стола.
Мужчинам стоит обратить внимание на блюда с помидорами и огурцами.
"Помидоры — источник ликопинов. Этот антиоксидант особенно полезен для мужчин, так как профилактирует развитие рака предстательной железы. В огурцах много калия, что с избытком компенсирует утраченный с алкоголем микроэлемент", — заявила врач, её слова приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Сыр тоже имеет полезные для здоровья свойства. Он ускоряет метаболизм и содержит бактерии, которые улучшают микрофлору кишечника. А в гранате содержатся вещества, предотвращающие отравления.
В орехах и семечками много жирных кислот, помогающих иммунитету. Авокадо полезно для женщин, помогая увлажнять и повышать упругость кожи, передаёт Радио 1.
Ликопин — каротиноидный пигмент, определяющий окраску плодов некоторых растений, например томатов, гуавы, арбуза. Нерастворим в воде.
Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.