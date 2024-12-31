Неожиданные плюсы майонеза: какая польза скрывается в любимом соусе

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Елена Соломатина убеждена, что майонез может быть не только вкусным, но и полезным продуктом, если его правильно приготовить и не добавлять в него вредных ингредиентов. В интервью для Life.ru она поделилась неожиданными достоинствами этого соуса.

По словам Соломатиной, майонез, приготовленный на основе оливкового масла, содержит омега-9 жирные кислоты, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. В майонезе на подсолнечном масле присутствует мощный антиоксидант — витамин Е. Всего одна ложка такого соуса может обеспечить до половины суточной нормы этого витамина. Яйца, входящие в состав майонеза, являются источником белка и витаминов A, E и D.

Однако диетолог предостерегает, что низкокачественный майонез может содержать трансжиры, которые вредны для здоровья. Кроме того, употребление майонеза с омега-6 жирными кислотами из подсолнечного масла может увеличить риск воспалений и атеросклероза. Чтобы компенсировать этот эффект, рекомендуется включать в рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами.

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

