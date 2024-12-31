Важен ли порядок употребления блюд за новогодним столом?

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Главный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян поделился рекомендациями по питанию в новогоднюю ночь.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain новогодний стол

Эксперт считает, что Новый год — особенный праздник, который хочется провести ярко и незабываемо. Поэтому он не рекомендует строго ограничивать себя в еде в этот день. Однако Тутельян подчеркивает важность соблюдения нескольких простых правил.

Во-первых, он советует попробовать все блюда, которые есть на столе, но делать это умеренно и вовремя останавливаться.

Во-вторых, диетолог предупреждает в разговоре с aif.ru, что переедание может быть опасно, особенно для людей с хроническими заболеваниями. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

В-третьих, важно не голодать перед праздничным застольем. Тутельян рекомендует есть в течение дня небольшими порциями, чтобы избежать переедания в ходе праздничного ужина.

И, наконец, порядок подачи блюд не имеет значения. По мнению диетолога, каждый может выбирать, что и когда ему есть. Традиционно сначала подаются закуски, затем основное блюдо, после чего — овощи, фрукты и десерты.

Уточнения

Нового́дний сто́л — атрибут встречи Нового года в большинстве стран, имеющий большие отличия, обусловленные народными традициями, страной и регионом проживания.

