Собачий корм вместо эликсира молодости: секрет британского долгожителя

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Британец Дональд Роуз, которому недавно исполнилось 110 лет и который признан старейшим жителем Великобритании, поделился секретом своего долголетия.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пенсионеры

В интервью газете Daily Mail он рассказал, что годы Второй мировой войны стали для него закалкой на всю последующую жизнь. В то время ему приходилось пить морскую воду и питаться собачьими галетами, что, по его мнению, укрепило его здоровье и позволило дожить до столь преклонного возраста.

Роуз также стал самым пожилым участником Второй мировой войны на Британских островах. В честь его дня рождения актёры Кейт Эшби и Элфи Бо лично поздравили долгожителя, а королевская семья отправила ему открытку с тёплыми пожеланиями.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

