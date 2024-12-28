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Собачий корм вместо эликсира молодости: секрет британского долгожителя

0:48
Здоровье

Британец Дональд Роуз, которому недавно исполнилось 110 лет и который признан старейшим жителем Великобритании, поделился секретом своего долголетия.

Пенсионеры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пенсионеры

В интервью газете Daily Mail он рассказал, что годы Второй мировой войны стали для него закалкой на всю последующую жизнь. В то время ему приходилось пить морскую воду и питаться собачьими галетами, что, по его мнению, укрепило его здоровье и позволило дожить до столь преклонного возраста.

Роуз также стал самым пожилым участником Второй мировой войны на Британских островах. В честь его дня рождения актёры Кейт Эшби и Элфи Бо лично поздравили долгожителя, а королевская семья отправила ему открытку с тёплыми пожеланиями.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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