Как избежать конфликтов и непонимания в рабочем коллективе: советы психолога

2:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сегодня гармоничное взаимодействие между подчинёнными и начальством является ключевым фактором для успешной работы организации. В интервью для NewsInfo.Ru психотерапевт Диана Генварская рассказала о важных аспектах, влияющих на эти отношения, и способах улучшения коммуникации в рабочем коллективе.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Офисные работники

По словам специалиста, на формирование отношений между сотрудниками и руководством влияют внутренние и внешние факторы. Внутренние факторы включают ожидания обеих сторон, такие как понимание задач, ответственность, возможности карьерного роста и система вознаграждения.

Генварская подчёркивает важность чёткого определения ожиданий для предотвращения конфликтов и недопонимания. Она считает, что понимание ожиданий друг друга помогает выстроить эффективное взаимодействие.

Ещё одним важным фактором является уровень доверия. Доверие служит основой для любых межличностных отношений в коллективе. Если сотрудники чувствуют доверие со стороны руководства и могут свободно выражать свои мысли и чувства, это способствует более продуктивной работе.

Стиль руководства также играет значительную роль в создании атмосферы доверия. Авторитарный стиль может вызвать конфликты, в то время как демократический подход стимулирует самовыражение и вовлечённость подчинённых.

Важным аспектом является развитие эмоционального интеллекта как у руководителей, так и у подчинённых. Это способствует улучшению атмосферы в коллективе и снижению текучести кадров.

В заключение Диана Генварская акцентировала внимание на важности открытой коммуникации между подчинёнными и начальством.

"Умение открыто общаться — это номер один в отношениях между подчиненными и руководством", — сказала эксперт.

Успешное взаимодействие зависит от уровня открытости в обсуждении задач, проблем и совместных решений, заключила психолог.

Уточнения

Коллекти́в (от лат. collectivus — собирательный) — группа лиц, объединённых какой-либо общей деятельностью, работой, учёбой, решением определённой общественной задачи.



Конфли́кт (лат. conflictus — столкнувшийся) — наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, происходящих в процессе социального взаимодействия.

