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Как избежать синдрома "компьютерной" шеи

Здоровье

Травматолог-ортопед сети ОРТЕКА Михаил Игнатов рассказал о синдроме "компьютерной шеи" и что делать, чтобы его избежать.

Сидячая работа
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сидячая работа

Этот синдром развивается, если человек долго сидит в телефоне или работает за компьютером в неправильном положении. При этом мышцам шеи приходится излишне напрягаться.

"Со временем "компьютерная" шея может навредить мышцам, сместить позвоночник и привести к плохой осанке, воспалению суставов, защемлению нервов, к грыже межпозвоночных дисков", — предостерёг эксперт.

В идеале необходимо всегда сидеть в такой позе: голова, плечи и бёдра находятся на 1 линии, спина прямая, а шея расслабленная, взгляд всегда должен быть направлен вперёд, а не вниз.

Чтобы избежать появления синдрома "компьютерной шеи", врач порекомендовал всегда следить за осанкой, работая за компьютером, а также расположить экран на одном уровне с глазами.

Иногда помогают корректоры осанки, различные приложения, которые напоминают о необходимости следить за осанкой, и столы для работы стоя. Необходимо периодически делать перерывы в работе, растягивая мышцы шеи, плеч и спины, пишут "Вести Подмосковья".

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Межпозвонковая гры́жа (грыжа межпозвонкового диска) — выпячивание (экструзия) ядра межпозвонкового диска в позвоночный канал в результате нарушения целостности фиброзного кольца.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Якубсон Виктор
Специализируется на лечении болевых синдромов посттравматического артроза, инфекционного и реактивного артритов, энтеропатической артропатии, подагрического артрозав, боли суставов, заболеваний опорно-двигательного аппарата — артрозов, артритов
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