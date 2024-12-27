Как избежать синдрома "компьютерной" шеи

Травматолог-ортопед сети ОРТЕКА Михаил Игнатов рассказал о синдроме "компьютерной шеи" и что делать, чтобы его избежать.

Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сидячая работа

Этот синдром развивается, если человек долго сидит в телефоне или работает за компьютером в неправильном положении. При этом мышцам шеи приходится излишне напрягаться.

"Со временем "компьютерная" шея может навредить мышцам, сместить позвоночник и привести к плохой осанке, воспалению суставов, защемлению нервов, к грыже межпозвоночных дисков", — предостерёг эксперт.

В идеале необходимо всегда сидеть в такой позе: голова, плечи и бёдра находятся на 1 линии, спина прямая, а шея расслабленная, взгляд всегда должен быть направлен вперёд, а не вниз.

Чтобы избежать появления синдрома "компьютерной шеи", врач порекомендовал всегда следить за осанкой, работая за компьютером, а также расположить экран на одном уровне с глазами.

Иногда помогают корректоры осанки, различные приложения, которые напоминают о необходимости следить за осанкой, и столы для работы стоя. Необходимо периодически делать перерывы в работе, растягивая мышцы шеи, плеч и спины, пишут "Вести Подмосковья".

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.



Межпозвонковая гры́жа (грыжа межпозвонкового диска) — выпячивание (экструзия) ядра межпозвонкового диска в позвоночный канал в результате нарушения целостности фиброзного кольца.

