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На что стоит обратить внимание, чтобы не пропустить колоректальный рак на ранней стадии

1:28
Здоровье

Колоректальный рак коварен тем, что может долгое время протекать бессимптомно. В этом и заключается его основная опасность. Однако, когда появляются тревожные сигналы, не все обращают на них внимание.

Унитаз, туалет
Фото: flickr. com by SuSanA Secretariat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Унитаз, туалет

Врач-проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова отмечает, что боль, дискомфорт и изменения в стуле — это повод обратиться к специалисту. Ранняя диагностика играет важную роль в лечении заболеваний.

Смирнова напоминает о двух эффективных методах диагностики кишечника: анализ на скрытую кровь и колоноскопия.

В процессе другой процедуры, колоноскопии, врач осматривает внутреннюю поверхность кишечника. Это исследование помогает обнаружить и удалить полипы, прежде чем они станут опасными.

Доктор подчеркнула, что чрезмерное употребление жирной и жареной пищи, а также продуктов с высоким содержанием углеводов, таких как белый рис, может замедлить пищеварение и вызвать дискомфорт в кишечнике.

Чтобы улучшить работу пищеварительной системы, проктолог рекомендует включить в свой рацион ферментированные продукты: натуральный йогурт, кефир и квашеную капусту.

"Эти продукты содержат пробиотики, которые благотворно влияют на микрофлору кишечника и способствуют более эффективному пищеварению", — отметила Елена Смирнова в своём Telegram-канале.

Уточнения

Злокачественное новообразование толстого кишечника — злокачественная опухоль толстой кишки и её придатка — червеобразного отростка; вследствие неточного перевода английского термина (англ. colorectal cancer) часто обобщённую группу таких опухолей называют упрощённо колоректальным раком.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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