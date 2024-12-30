На что стоит обратить внимание, чтобы не пропустить колоректальный рак на ранней стадии

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Колоректальный рак коварен тем, что может долгое время протекать бессимптомно. В этом и заключается его основная опасность. Однако, когда появляются тревожные сигналы, не все обращают на них внимание.

Фото: flickr. com by SuSanA Secretariat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Унитаз, туалет

Врач-проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова отмечает, что боль, дискомфорт и изменения в стуле — это повод обратиться к специалисту. Ранняя диагностика играет важную роль в лечении заболеваний.

Смирнова напоминает о двух эффективных методах диагностики кишечника: анализ на скрытую кровь и колоноскопия.

В процессе другой процедуры, колоноскопии, врач осматривает внутреннюю поверхность кишечника. Это исследование помогает обнаружить и удалить полипы, прежде чем они станут опасными.

Доктор подчеркнула, что чрезмерное употребление жирной и жареной пищи, а также продуктов с высоким содержанием углеводов, таких как белый рис, может замедлить пищеварение и вызвать дискомфорт в кишечнике.

Чтобы улучшить работу пищеварительной системы, проктолог рекомендует включить в свой рацион ферментированные продукты: натуральный йогурт, кефир и квашеную капусту.

"Эти продукты содержат пробиотики, которые благотворно влияют на микрофлору кишечника и способствуют более эффективному пищеварению", — отметила Елена Смирнова в своём Telegram-канале.

Уточнения

Злокачественное новообразование толстого кишечника — злокачественная опухоль толстой кишки и её придатка — червеобразного отростка; вследствие неточного перевода английского термина (англ. colorectal cancer) часто обобщённую группу таких опухолей называют упрощённо колоректальным раком.

