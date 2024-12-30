Правда об имплантации зубов: мифы и реальность

2:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Имплантация зубов давно стала обыденной процедурой в стоматологии, но слухи вокруг неё не утихают. Многие, начитавшись, что это "дорого, больно и ненадежно", решают обойтись без неё. Но насколько эти утверждения соответствуют действительности?

Фото: flickr.com by Конор Лоулесс, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ В кабинете стоматолога

Это действительно больно

Имплантация — одна из менее болезненных стоматологических процедур, поскольку имплантат устанавливается в костную ткань, где нет нервов. Для обезболивания достаточно анестетиков, а при необходимости можно использовать общий наркоз. Современные технологии делают стоматологию практически безболезненной.

Долго ли длится процедура

Длительность — это больше о подготовке. Необходимо сделать 3D-снимок, проверить анализы крови, чтобы исключить возможные противопоказания. Но сама установка одного имплантата занимает 15-20 минут.

А как насчёт стоимости

Имплантация — это инвестиция в здоровье. Да, она дороже мостовидного протеза, но не требует повреждения здоровых зубов. Один раз заплатив за имплантат, вы получите долговременное решение, тогда как мосты приходится менять каждые несколько лет, что в итоге обходится дороже.

Почему импланты иногда не приживаются

Приживаемость имплантатов в мире достигает 98%. Основные причины неудачи — недообследование пациента или неправильный уход за имплантатом. Например, использование имплантата для открывания бутылок может привести к его поломке. В редких случаях — хронические заболевания или ошибки в интерпретации анализов.

В чём отличие от мостовидного протеза

При мостовидном протезировании нужно обтачивать соседние зубы, что сокращает их срок службы. Имплантация позволяет сохранить здоровые зубы нетронутыми, что делает её предпочтительным вариантом.

Есть ли противопоказания

Относительные противопоказания включают заболевания кости, крови, сложные формы остеопороза и сахарный диабет первого типа. Абсолютные противопоказания — болезни, при которых кость не восстанавливается. В большинстве случаев, при надлежащем обследовании, имплантация возможна.

Требуют ли импланты особого ухода

Да, и даже больше, чем собственные зубы. Необходимо использовать ирригаторы, регулярно чистить зубы, полоскать рот и посещать врача каждые полгода. Гигиена должна быть на высочайшем уровне, иначе возможны осложнения.

Как долго служат имплантаты

Минимальный срок службы — 10 лет, но при правильном уходе они могут служить десятилетиями. Есть пациенты, которые пользуются имплантами более 8 лет без нареканий. Главное — регулярные осмотры у стоматолога и соблюдение гигиены.

Уточнения

Импланта́ты (герм. от Implantat ← лат. in «в» + plantare «сажать»), импла́нты (англ. от implant) — класс изделий медицинского назначения, используемых для вживления в организм либо в роли протезов (заменителей отсутствующих органов человека).

