Назван напиток, который помогает быстро уснуть

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда заснуть бывает весьма непросто, и в таких ситуациях люди обращаются к народным средствам. Некоторые рекомендуют выпить стакан кефира перед сном, другие — насладиться успокаивающим травяным чаем. Однако, существует один напиток, который может значительно упростить процесс засыпания.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Шам Сингх, специалист в области сна, поделился с изданием GB News мудрым советом: всего лишь за пару часов до отхода ко сну стоит выпить стакан сока из вишни. Этот напиток богат мелатонином, гормоном, который отвечает за регулирование наших циркадных ритмов.

Для достижения наилучшего результата рекомендуется пить сок заранее — за 1-2 часа до сна, чтобы организм успел усвоить мелатонин. А если вы страдаете от хронической бессонницы, регулярное употребление вишневого нектара поможет вам справиться с этой проблемой.

Наиболее эффективным считается натуральный сок без добавления сахара и других подсластителей. Особенно полезен будет кисловатый вкус.

Также эксперты Роспотребнадзора в комментарии для портала "Здоровое питание" отметили, что традиционные напитки, такие как травяной чай, могут способствовать легкому засыпанию. К примеру, ромашковый чай содержит расслабляющий компонент под названием апигенин. По утверждению специалистов, апигенин имеет седативный эффект, аналогичный действию снотворных препаратов, но проявляет его более мягко и не вызывает зависимости.

Уточнения

Мелатони́н — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.

