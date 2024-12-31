Неочевидные симптомы сердечно-сосудистых заболеваний

Сердечно-сосудистые заболевания могут долгое время развиваться без выраженных симптомов, что делает их особенно коварными. Это проблема не только пожилых людей, но и молодёжи, которая часто игнорирует потенциальные риски из-за кажущегося благополучия.
Ежегодно сердечно-сосудистые патологии становятся причиной гибели более 17 миллионов человек по всему миру. Нарушения в работе сердца и сосудов приводят к сбоям в кровоснабжении органов, ухудшают самочувствие и значительно снижают качество жизни. Регулярная физическая активность, правильное питание и контроль здоровья могут существенно снизить риск развития этих заболеваний. Однако важно знать первые признаки, которые могут указывать на проблемы, и вовремя обращаться к врачу.
Воспаление десен и слизистой оболочки рта
Заметили воспаление десен или кровоточивость при чистке зубов? Это может быть сигналом сердечной недостаточности. Снижение кровоснабжения капилляров из-за ослабленной работы сердца приводит к дефициту кислорода в тканях, делая их более уязвимыми.
Эти симптомы не всегда связаны только с сердцем и могут быть вызваны недостаточной гигиеной. Однако, если они сопровождаются одышкой, усталостью или отёками, стоит посетить врача.
Боль в челюсти иногда указывает на стенокардию — недостаточное кровоснабжение сердечной мышцы. Приступы часто возникают при физической или эмоциональной нагрузке.
Характерные признаки:
Если подобные ощущения повторяются, особенно в сочетании с другими симптомами, такими как слабость и головокружение, необходимо срочно обследоваться.
Если простуда или грипп затянулись, это может быть связано с сердечной недостаточностью. У людей с этим состоянием инфекции проходят тяжелее и могут приводить к серьёзным осложнениям, например, пневмонии, которая увеличивает риск сердечного приступа.
Симптомы:
Болезнь длится более 10 дней;
Усиление одышки;
Усталость даже после выздоровления.
Своевременное обращение к врачу поможет предотвратить осложнения.
Храп может быть не только признаком нарушений сна, но и сигналом проблем с сердцем. Апноэ, сопровождающееся остановками дыхания во сне, увеличивает риск инфаркта миокарда в три раза.
Что настораживает:
Диагностика и лечение нарушений сна важны для предотвращения серьёзных последствий.
Для мужчин снижение эректильной функции может быть ранним признаком проблем с сосудами. По данным исследований, до 60% пациентов-кардиологов отмечали эти трудности до появления более серьёзных симптомов.
Признаки:
Ухудшение качества эрекции;
У женщин — снижение либидо или проблемы с достижением оргазма.
Эти симптомы требуют внимания, особенно если сочетаются с хронической усталостью и одышкой.
Сердечно-сосудистые заболевания можно контролировать, если начать лечение на ранних стадиях. Регулярные осмотры, отказ от вредных привычек и соблюдение рекомендаций врача помогут избежать серьёзных осложнений.
Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.
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