Неочевидные симптомы сердечно-сосудистых заболеваний

3:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сердечно-сосудистые заболевания могут долгое время развиваться без выраженных симптомов, что делает их особенно коварными. Это проблема не только пожилых людей, но и молодёжи, которая часто игнорирует потенциальные риски из-за кажущегося благополучия.

Фото: Freepik by juicy_fish, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Смерть на ЭКГ

Ежегодно сердечно-сосудистые патологии становятся причиной гибели более 17 миллионов человек по всему миру. Нарушения в работе сердца и сосудов приводят к сбоям в кровоснабжении органов, ухудшают самочувствие и значительно снижают качество жизни. Регулярная физическая активность, правильное питание и контроль здоровья могут существенно снизить риск развития этих заболеваний. Однако важно знать первые признаки, которые могут указывать на проблемы, и вовремя обращаться к врачу.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Воспаление десен и слизистой оболочки рта

Заметили воспаление десен или кровоточивость при чистке зубов? Это может быть сигналом сердечной недостаточности. Снижение кровоснабжения капилляров из-за ослабленной работы сердца приводит к дефициту кислорода в тканях, делая их более уязвимыми.

Признаки, на которые стоит обратить внимание:

Воспалённые и кровоточащие десны

Появление гнойничков

Шаткость зубов

Эти симптомы не всегда связаны только с сердцем и могут быть вызваны недостаточной гигиеной. Однако, если они сопровождаются одышкой, усталостью или отёками, стоит посетить врача.

Боль в нижней челюсти

Боль в челюсти иногда указывает на стенокардию — недостаточное кровоснабжение сердечной мышцы. Приступы часто возникают при физической или эмоциональной нагрузке.

Характерные признаки:

Боль за грудиной, отдающая в челюсть, левую руку или плечо

Длительность приступа от 1 до 15 минут

Связь боли с физической активностью

Если подобные ощущения повторяются, особенно в сочетании с другими симптомами, такими как слабость и головокружение, необходимо срочно обследоваться.

Длительные простуды

Если простуда или грипп затянулись, это может быть связано с сердечной недостаточностью. У людей с этим состоянием инфекции проходят тяжелее и могут приводить к серьёзным осложнениям, например, пневмонии, которая увеличивает риск сердечного приступа.

Симптомы:

Болезнь длится более 10 дней;

Усиление одышки;

Усталость даже после выздоровления.

Своевременное обращение к врачу поможет предотвратить осложнения.

Храп и апноэ

Храп может быть не только признаком нарушений сна, но и сигналом проблем с сердцем. Апноэ, сопровождающееся остановками дыхания во сне, увеличивает риск инфаркта миокарда в три раза.

Что настораживает:

Частый громкий храп

Утренние головные боли

Чувство усталости после сна

Диагностика и лечение нарушений сна важны для предотвращения серьёзных последствий.

Эректильная дисфункция

Для мужчин снижение эректильной функции может быть ранним признаком проблем с сосудами. По данным исследований, до 60% пациентов-кардиологов отмечали эти трудности до появления более серьёзных симптомов.

Признаки:

Ухудшение качества эрекции;

У женщин — снижение либидо или проблемы с достижением оргазма.

Эти симптомы требуют внимания, особенно если сочетаются с хронической усталостью и одышкой.

Почему важно вовремя реагировать

Сердечно-сосудистые заболевания можно контролировать, если начать лечение на ранних стадиях. Регулярные осмотры, отказ от вредных привычек и соблюдение рекомендаций врача помогут избежать серьёзных осложнений.

Уточнения

Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.

