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Хронический недосып: враг вашего здоровья и стройности

2:52
Здоровье

Недостаток сна — проблема, о которой часто забывают. Но он значительно влияет на гормональный баланс, аппетит и метаболизм. Хронический недосып приводит к изменению работы гормонов, регулирующих чувство голода и насыщения. В результате появляется повышенный аппетит и склонность к перееданию.

Гормоны и их влияние на аппетит

При нехватке сна уровень грелина, отвечающего за чувство голода, повышается. Это связано с тем, что мозг недополучает сигналов о насыщении. Одновременно снижается выработка лептина — гормона, подавляющего аппетит. Лептин сигнализирует мозгу о том, что организм получил достаточно питательных веществ, но при недосыпе этот сигнал ослабевает. Итог — повышенное желание есть, особенно сладкое и жирное.

Недосып и метаболизм

Организм, испытывающий недостаток сна, стремится компенсировать нехватку энергии через потребление быстрых углеводов и жиров. Но это не единственная проблема. Нарушенный сон влияет на метаболизм и увеличивает риск инсулинорезистентности. Инсулин, гормон, перерабатывающий глюкозу в энергию, начинает хуже работать. Как результат — повышение уровня сахара в крови, откладывание глюкозы в виде жира и набор веса.

Как сон влияет на активность

Уставший человек теряет энергию, необходимую для физической активности. Меньшая двигательная активность дополнительно способствует увеличению массы тела. Исследования показывают, что люди, спящие менее 7 часов в сутки, более склонны к ожирению.

Советы для улучшения сна

Чтобы избежать проблем со сном и здоровьем, важно наладить режим и создать комфортные условия для отдыха.

  • Режим сна. Ложитесь и вставайте в одно и то же время ежедневно, включая выходные. Это поможет регулировать циркадные ритмы.
  • Ограничение гаджетов. Не пользуйтесь смартфонами и компьютерами перед сном — синий свет тормозит выработку мелатонина.
  • Комфортная кровать. Выберите удобный матрас и подушку — это существенно влияет на качество сна.
  • Обращение к специалисту. При хронической бессоннице могут помочь когнитивно-поведенческая терапия или, в некоторых случаях, снотворные препараты.

Почему важно спать

Хронический недосып — это не просто временные неудобства. Он повышает вероятность развития ожирения и других проблем со здоровьем. Помните: здоровый сон — основа хорошего самочувствия и стройной фигуры. Заботьтесь о себе, и организм отблагодарит вас энергией и здоровьем.

Уточнения

Деприва́ция сна — недостаток или полное отсутствие сна. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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