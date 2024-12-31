Как сидеть, чтобы прожить дольше: советы с Востока

2:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие из нас регулярно сталкиваются с проблемами позвоночника. Сидячий образ жизни или, наоборот, чрезмерная физическая нагрузка приводят к болезненным ощущениям и дискомфорту в спине. Однако исследования показывают, что движение, даже в умеренных объемах, значительно лучше для здоровья позвоночника, чем длительное сидение. Почему так происходит? Всё дело в позе, которую мы принимаем.

Фото: wikimedia.org by Cristian.mirandapezo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка занимается пилатесом

Почему важно правильно сидеть

Редко кто задумывается о том, насколько правильно он сидит. Тем временем привычные нам положения могут оказывать колоссальную нагрузку на организм. Например, наклон вперед и сутулость увеличивают давление на шейный отдел позвоночника с 3 до 18 кг! Напротив, такие позиции, как поза лотоса или сидение на коленях, которые традиционно практикуются в Японии и Индии, оказывают благоприятное воздействие на здоровье.

В чем секрет японских и индийских поз

Основная причина пользы этих поз кроется в угле между спиной и бедрами. В привычном сидячем положении этот угол неестественен, что со временем приводит к заболеваниям позвоночника и сокращению продолжительности жизни. В то же время японское сидение на коленях (сэйдза) или индийская поза лотоса снижают нагрузку на поясницу, улучшают кровообращение и способствуют расслаблению.

Сидение по-японски

Чтобы попробовать сидеть, как это делают японцы, встаньте на колени и опустите ягодицы на пятки. Сначала это может быть непривычно, поэтому начните с коротких интервалов. Со временем, увеличивая продолжительность, вы заметите, как спина становится менее напряженной, а общее самочувствие улучшается.

Индийская поза лотоса

Сядьте на пол, согнув ноги, и перекрестите их так, чтобы одна стопа лежала на бедре противоположной ноги. Это положение укрепляет мышцы спины и повышает гибкость. Если лотос кажется сложным, начните с более простой позы с согнутыми коленями.

Альтернативные решения: современный подход

Для тех, кто ищет более технологичные решения, можно обратить внимание на кресло "баланс", изобретенное норвежскими учеными в 1979 году. Оно позволяет сидеть с опорой на колени, разгружая позвоночник. Однако популярности кресло так и не получило: большинству людей оно кажется неудобным.

Уточнения

Позвоно́чник (лат. Columna vertebralis) — несущий элемент скелета позвоночных животных (в том числе, скелета человека).



