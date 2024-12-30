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Холодные руки — сигнал организма, который нельзя игнорировать

3:39
Здоровье

Ощущение постоянно холодных рук может быть сигналом организма о нарушении периферического кровообращения. Это состояние, при котором кровь не достигает конечностей в достаточном объёме, что приводит к нехватке тепла и питательных веществ. Проблема может быть не столь очевидной, как переохлаждение, и указывать на более глубокие сбои в организме.

Батарея
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Батарея

Основные причины холодных рук

1. Гипотермия и воздействие низких температур
Самая очевидная причина холодных рук — переохлаждение. При низкой температуре сосуды сужаются, чтобы сохранить тепло для жизненно важных органов. Однако, если руки остаются холодными даже в комфортной среде, это может говорить о внутренних нарушениях.

2. Железодефицитная анемия
Пониженный уровень гемоглобина приводит к недостаточному снабжению тканей кислородом. Конечности, которые получают кровь в последнюю очередь, особенно страдают от кислородного голодания, что проявляется ощущением холода.

3. Вегетососудистая дистония (ВСД)
ВСД — это сбой в работе вегетативной нервной системы, которая регулирует тонус сосудов. Сосуды могут реагировать на раздражители неадекватно, что вызывает спазмы и ухудшение кровообращения в конечностях.

4. Заболевания соединительной ткани
Болезни, такие как ревматоидный артрит или системная красная волчанка, сопровождаются воспалением сосудов, что снижает их эластичность и ухудшает кровоток. Это состояние усугубляется поражением мелких суставов рук.

5. Гормональные нарушения
Гипотиреоз, связанный с недостаточной активностью щитовидной железы, приводит к замедлению обмена веществ. Результатом становится снижение температуры тела и хроническое ощущение холода в конечностях. Другие эндокринные проблемы, включая сахарный диабет и дефицит витамина B12, также могут вызывать схожие симптомы.

6. Сердечно-сосудистые заболевания
Патологии, такие как ишемическая болезнь сердца или периферическая артериальная болезнь, нарушают кровоток в артериях. Это становится причиной недостаточного снабжения тканей кислородом и постоянного ощущения холода.

7. Нервно-мышечные заболевания
Нейропатии и другие поражения нервных окончаний могут нарушать регуляцию кровообращения. Это ещё один фактор, влияющий на температуру конечностей.

Почему важна диагностика

Постоянно холодные руки могут быть вызваны множеством причин — от безобидных до опасных для здоровья. Игнорировать этот симптом нельзя. Самолечение может ухудшить ситуацию, поэтому важно обратиться к врачу. Специалист проведёт диагностику, выявит точную причину и назначит адекватное лечение.

Как помочь организму

Если вы сталкиваетесь с ощущением холода в руках, важно поддерживать общий тонус организма:

  • Укрепляйте сосуды с помощью контрастных процедур.
  • Следите за уровнем витаминов и микроэлементов в рационе.
  • Регулярно занимайтесь физической активностью для улучшения кровообращения.

Однако помните, что эти рекомендации эффективны лишь при отсутствии серьёзных заболеваний. Если холодные руки сопровождаются другими симптомами, такими как боль или изменение цвета кожи, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Уточнения

Гипотерми́я (от др.-греч. ὑπο «снизу, под» + θέρμη «тепло»), переохлаждение — состояние организма, при котором температура тела падает ниже, чем требуется для поддержания нормального обмена веществ и функционирования (у человека — ниже 35°C).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
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