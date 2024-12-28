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Не давайте стрессу захватить вас: 5 способов вернуть контроль

3:16
Здоровье

Иногда стресс появляется, едва мы начали думать о будущем. Вдруг все вокруг начинает казаться угрозой, и негативные мысли захватывают нас с головой. Но что если все это можно победить? Даже в самых сложных ситуациях есть способы успокоить себя, вернуть контроль над эмоциями и настроиться на позитив.

Лицо девушки
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Лицо девушки

Нейропсихолог Бибигуль Кушалиева делится с нами несколькими техниками, которые помогают быстро выйти из стресса и переключиться на позитивное восприятие.

Резинка на руке: простое и эффективное решение

Когда негативные мысли начинают доминировать, резинка на руке — это метод, который помогает взять себя в руки.

Легкий болевой рефлекс от резинки переключит ваш мозг, и вы начнете фокусироваться на решении проблемы, а не на беспокойных мыслях. Как только почувствовали, что зациклились на плохом, просто натяните резинку и отпустите её.

Концентрация внимания: возвращение к себе

Один из самых простых способов остановить поток тревог — это сосредоточиться на чем-то конкретном. Например, можно нарисовать точку на белом листе бумаги и сосредоточить все внимание на ней в течение минуты.

Сначала может быть трудно, но постепенно этот метод помогает ослабить влияние стресса и вернуть себе внутреннее спокойствие.

Техника "10 будильников": быть в моменте

Для развития осознанности можно использовать технику "10 будильников". Поставьте на телефон 10 напоминаний с вопросами вроде "Что ты чувствуешь?" или "О чем думаешь?".

Будильники будут напоминать вам останавливаться и проверять свои мысли в течение дня. Это помогает контролировать эмоции и не дать стрессу захватить вас.

Дыхание по квадрату: техника для ясности

Когда стресс накрывает с головой, дыхание по квадрату поможет вернуть тело и ум в равновесие. Для этого выберите прямоугольный объект, например, дверь, и смотрите поочередно в его углы, выполняя глубокие вдохи и выдохи с задержками. Простой процесс помогает снять напряжение и очистить разум.

Медитация: глубинное расслабление

Медитация — это старый, но проверенный метод для борьбы со стрессом. Сядьте в удобное место, закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании. Пусть мысли приходят и уходят, не обращайте на них внимания, концентрируясь только на вдохах и выдохах. Это упражнение помогает найти внутреннюю тишину, даже когда мир вокруг кажется шумным и беспокойным.

Найдите свой способ справляться со стрессом

Неважно, что вызывает стресс — важно, как мы на него реагируем. Применяя простые и эффективные методы, такие как резинка на руке, дыхание по квадрату или медитация, можно не только справиться с тревогой, но и научиться управлять своими эмоциями в любой ситуации.

Главное — найти тот способ, который подходит именно вам, и делать его частью своей повседневной жизни. Не бойтесь испытывать разные техники, ведь каждый шаг к внутреннему спокойствию — это путь к лучшей версии себя.

Уточнения

Стресс (от англ. stress "нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения") — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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