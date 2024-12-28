Вирус папилломы человека: что скрывает ваш организм

2:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — одна из самых распространенных инфекций, передающихся половым путем. Его последствия могут быть серьезными, поэтому ежегодные проверки и профилактические меры — ключ к сохранению здоровья.

Фото: flickr.com by Alex Proimos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Врач

Что такое ВПЧ и как он передается

ВПЧ включает около 200 типов вирусов, большинство из которых передаются половым путем. Также возможен контактно-бытовой путь заражения, например, через предметы личной гигиены. В некоторых случаях вирус передается от матери ребенку.

Симптомы заражения

Чаще всего вирус проявляется в виде остроконечных кондилом (бородавок) на слизистых и коже. Однако у многих людей инфекция протекает бессимптомно.

Чем опасен ВПЧ

Некоторые типы вируса, особенно 16-й и 18-й, могут приводить к раку шейки матки, анальному раку, опухолям ротовой полости и другим онкологическим заболеваниям. По данным ВОЗ, ВПЧ — причина 95% случаев рака шейки матки при отсутствии своевременного лечения.

Как диагностировать ВПЧ

Регулярные обследования включают:

Визуальный осмотр.

Цитологический анализ (ПАП-тест).

Тест на ВПЧ, который позволяет определить наличие онкогенных штаммов вируса.

Методы профилактики

Вакцинация: эффективна против высокоонкогенных штаммов, рекомендована детям и молодым людям в возрасте от 9 до 26 лет.

эффективна против высокоонкогенных штаммов, рекомендована детям и молодым людям в возрасте от 9 до 26 лет. Использование презервативов: снижают риск заражения, но не обеспечивают полной защиты.

снижают риск заражения, но не обеспечивают полной защиты. Здоровый образ жизни: исключение вредных привычек и поддержание иммунитета.

исключение вредных привычек и поддержание иммунитета. Регулярные обследования: женщинам рекомендуется проходить скрининг не реже одного раза в год.

Лечение

Прямого лечения ВПЧ не существует. Терапия направлена на укрепление иммунной системы. При появлении бородавок врач может назначить их удаление или применение специальных средств.

Защита и осведомленность

Понимание рисков и своевременные меры профилактики могут предотвратить серьезные последствия. Вакцинация, регулярные обследования и внимательное отношение к своему здоровью — основные шаги для борьбы с ВПЧ.

Уточнения

Вирусы папилломы человека, или папилломавирусы человека — группа вирусов из семейства папилломавирусов, вызывающих болезни человека.

