Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
АвтоВАЗ выходит на вьетнамский рынок
Оливье по-новогоднему: апельсиновый сюрприз в любимом салате
Как андроиды научились выражать эмоции: новая технология синтеза мимики
Этот метод используют все отели! Вот как разгладить постель за пару минут
Один неожиданный трюк для рассыпчатой гречневой каши
Эти масла для массажа заставят вашу кожу сиять
Туроператоры о работе без Kilit: Жаль, но мы справимся
Денис Глушаков остался без прав прав за вождение в пьяном виде
Бугенвиллия: секрет яркого цветения круглый год

Вирус папилломы человека: что скрывает ваш организм

2:25
Здоровье

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — одна из самых распространенных инфекций, передающихся половым путем. Его последствия могут быть серьезными, поэтому ежегодные проверки и профилактические меры — ключ к сохранению здоровья.

Врач
Фото: flickr.com by Alex Proimos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Врач

Что такое ВПЧ и как он передается

ВПЧ включает около 200 типов вирусов, большинство из которых передаются половым путем. Также возможен контактно-бытовой путь заражения, например, через предметы личной гигиены. В некоторых случаях вирус передается от матери ребенку.

Симптомы заражения

Чаще всего вирус проявляется в виде остроконечных кондилом (бородавок) на слизистых и коже. Однако у многих людей инфекция протекает бессимптомно.

Чем опасен ВПЧ

Некоторые типы вируса, особенно 16-й и 18-й, могут приводить к раку шейки матки, анальному раку, опухолям ротовой полости и другим онкологическим заболеваниям. По данным ВОЗ, ВПЧ — причина 95% случаев рака шейки матки при отсутствии своевременного лечения.

Как диагностировать ВПЧ

Регулярные обследования включают:

  • Визуальный осмотр.
  • Цитологический анализ (ПАП-тест).
  • Тест на ВПЧ, который позволяет определить наличие онкогенных штаммов вируса.

Методы профилактики

  • Вакцинация: эффективна против высокоонкогенных штаммов, рекомендована детям и молодым людям в возрасте от 9 до 26 лет.
  • Использование презервативов: снижают риск заражения, но не обеспечивают полной защиты.
  • Здоровый образ жизни: исключение вредных привычек и поддержание иммунитета.
  • Регулярные обследования: женщинам рекомендуется проходить скрининг не реже одного раза в год.

Лечение

Прямого лечения ВПЧ не существует. Терапия направлена на укрепление иммунной системы. При появлении бородавок врач может назначить их удаление или применение специальных средств.

Защита и осведомленность

Понимание рисков и своевременные меры профилактики могут предотвратить серьезные последствия. Вакцинация, регулярные обследования и внимательное отношение к своему здоровью — основные шаги для борьбы с ВПЧ.

Уточнения

Вирусы папилломы человека, или папилломавирусы человека — группа вирусов из семейства папилломавирусов, вызывающих болезни человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
Обсудить
Сейчас читают
Прохор Шаляпин рассказал, за чей счёт полетит на Мальдивы
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин рассказал, за чей счёт полетит на Мальдивы
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Российский шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным Аудио 
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой
Российский шоу-бизнес
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой Аудио 
Популярное
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая

Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.

Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Как замариновать курицу в кефире — мясо будет таять во рту
Мотоцикл Паннония. Легендарный венгерский железный конь на русских просторах Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Нежный минтай в кляре: рецепт, который вы полюбите
Ксения Бородина попрощалась с Москвой на борту самолёта
Домашняя буженина по этому рецепту приведёт в восторг ваших гостей, а готовится она просто
Домашняя буженина по этому рецепту приведёт в восторг ваших гостей, а готовится она просто
Последние материалы
Бугенвиллия: секрет яркого цветения круглый год
Готовьте снегоступы, чтобы насладиться хайкингом в окрестностях Ванкувера
Газ в Европе резко подорожал на фоне заявления Владимира Путина
900 000 лет назад Homo sapiens пережил генетический кризис: как это изменило нашу эволюцию
Тепло, уют и тренд: как выбрать свитер с косами
Вот как подготовить ванную к приходу гостей за 10 минут
Почему собака не должна спать на кровати: все за и против
Секреты долгого хранения специй: как сохранить аромат и вкус ваших любимых приправ
Какую теплицу выбрать для дачного участка?
Главные обувные тренды сезона весна-лето 2025 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.