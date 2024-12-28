Влияние витаминов на вес: правда или маркетинговый ход

2:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие надеются, что витамины и минералы могут ускорить процесс похудения. Однако исследования показывают, что реальность не так проста: витамины лишь поддерживают организм, но не являются волшебным средством для снижения веса.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain витамин D

Что говорят исследования

Кальций

Некоторые исследования связывают потребление кальция с меньшим набором веса. Однако эффект может быть связан не только с самим кальцием, но и с молочными продуктами, которые содержат белки и другие компоненты, влияющие на гормоны аппетита.

Добавки кальция, как правило, не оказывают клинически значимого влияния на вес.

Хром

Ряд исследований предполагал, что хром может снижать аппетит и тягу к жирной пище. Однако результаты оказались противоречивыми: снижение веса составляет всего около 0,5 кг и не имеет значимой клинической ценности.

Витамин D

Связь между низким уровнем витамина D и ожирением действительно существует, но причинно-следственная связь не доказана. Исследования показывают, что прием витамина D без калорийного дефицита не влияет на массу тела.

Витамин В12

Популярное утверждение о пользе витамина В12 для похудения не подтверждено исследованиями.

Почему витамины важны

Витамины и минералы помогают организму правильно функционировать. Их дефицит может замедлить обмен веществ, повысить аппетит и затруднить соблюдение диеты. Например:

Витамин D :поддерживает работу желез внутренней секреции и влияет на метаболизм.

:поддерживает работу желез внутренней секреции и влияет на метаболизм. Витамины группы В :необходимы для энергетического обмена и контроля аппетита.

:необходимы для энергетического обмена и контроля аппетита. Витамин С: участвует в регуляции веса через антиоксидантные и метаболические процессы.

Витамины и похудение: миф или реальность

Эксперты сходятся во мнении, что витамины не могут заменить физическую активность и сбалансированное питание. Они поддерживают организм, помогая справляться с нагрузками, но сами по себе не влияют на сжигание жира.

Как добиться результатов

Чтобы сбросить вес и сохранить здоровье:

Соблюдайте сбалансированное питание: убедитесь, что в рационе есть все необходимые витамины и минералы.

Будьте физически активны: умеренные тренировки способствуют снижению веса и улучшают общее состояние организма.

Не увлекайтесь добавками: избыток витаминов может нанести вред здоровью.

Что важно знать о витаминах и похудении

Витамины играют вспомогательную роль в процессе похудения, обеспечивая организм необходимыми веществами для правильного обмена веществ. Однако без грамотного рациона и активности они не приведут к желаемому результату.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

