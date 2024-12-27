Алкоголь при ожирении: чем это грозит вашему организму

Избыточный вес и алкоголь могут усиливать негативное влияние друг друга на организм. Привычка часто употреблять спиртные напитки не только повышает калорийность рациона, но и увеличивает риск серьёзных заболеваний, особенно у людей с ожирением.
Каждая порция алкоголя содержит около 7 калорий на грамм этанола. Для сравнения: 250 мл пива (5%) или 125 мл вина (9–11%) добавляют к рациону лишние калории.
Сладкие напитки, коктейли или ликёры содержат ещё больше сахара и, соответственно, энергии, что может способствовать набору веса.
ВОЗ определяет ожирение как патологическое накопление жира, представляющее угрозу для здоровья. Один из показателей — индекс массы тела (ИМТ), где значение выше 25 указывает на избыточный вес, а свыше 30 — на ожирение.
Ирландское исследование 2023 года, проведённое на основе данных более 6 тысяч участников, показало, что избыточное употребление алкоголя связано с увеличением окружности талии.
Схожие результаты зафиксировали учёные Великобритании: люди, выпивавшие более 21 порции алкоголя в неделю, имели более высокий процент жира, независимо от типа напитка.
Однако другие исследования дают противоречивые данные. Некоторые из них не обнаружили связи между алкоголем и набором веса, а вариативность результатов объясняется методологией исследований, основанных на опросах.
Исследование австралийских учёных из Центра Чарльза Перкинса выявило, что избыточный вес делает организм более уязвимым к вреду алкоголя. Люди с ожирением, даже употребляющие небольшое количество спиртного, на 50% чаще страдают от заболеваний печени по сравнению с теми, кто имеет здоровый вес.
Долгосрочные наблюдения, охватывающие более 465 тысяч человек, показали, что сочетание ожирения и алкоголя увеличивает риск не только заболеваний печени, но и смертности от связанных с этим осложнений.
Регулярное употребление спиртного при избыточной массе тела усиливает нагрузку на организм, увеличивает вероятность хронических заболеваний и снижает качество жизни.
Алкого́льные напи́тки (также спиртные напитки, спиртное) — напитки, содержащие этиловый спирт.
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