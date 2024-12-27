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Алкоголь при ожирении: чем это грозит вашему организму

Здоровье

Избыточный вес и алкоголь могут усиливать негативное влияние друг друга на организм. Привычка часто употреблять спиртные напитки не только повышает калорийность рациона, но и увеличивает риск серьёзных заболеваний, особенно у людей с ожирением.

Медовуха в бутылке
Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Медовуха в бутылке

Калорийность алкоголя: скрытая угроза

Каждая порция алкоголя содержит около 7 калорий на грамм этанола. Для сравнения: 250 мл пива (5%) или 125 мл вина (9–11%) добавляют к рациону лишние калории.

Сладкие напитки, коктейли или ликёры содержат ещё больше сахара и, соответственно, энергии, что может способствовать набору веса.

Как связаны ожирение и алкоголь

ВОЗ определяет ожирение как патологическое накопление жира, представляющее угрозу для здоровья. Один из показателей — индекс массы тела (ИМТ), где значение выше 25 указывает на избыточный вес, а свыше 30 — на ожирение.

Ирландское исследование 2023 года, проведённое на основе данных более 6 тысяч участников, показало, что избыточное употребление алкоголя связано с увеличением окружности талии.

Схожие результаты зафиксировали учёные Великобритании: люди, выпивавшие более 21 порции алкоголя в неделю, имели более высокий процент жира, независимо от типа напитка.

Однако другие исследования дают противоречивые данные. Некоторые из них не обнаружили связи между алкоголем и набором веса, а вариативность результатов объясняется методологией исследований, основанных на опросах.

Почему лишний вес усиливает вред алкоголя

Исследование австралийских учёных из Центра Чарльза Перкинса выявило, что избыточный вес делает организм более уязвимым к вреду алкоголя. Люди с ожирением, даже употребляющие небольшое количество спиртного, на 50% чаще страдают от заболеваний печени по сравнению с теми, кто имеет здоровый вес.

Долгосрочные наблюдения, охватывающие более 465 тысяч человек, показали, что сочетание ожирения и алкоголя увеличивает риск не только заболеваний печени, но и смертности от связанных с этим осложнений.

Что важно учитывать

  • Умеренность в употреблении алкоголя: даже небольшие дозы спиртного могут быть вредными для людей с лишним весом.
  • Активный образ жизни: компенсация калорий из алкоголя физической активностью поможет избежать набора веса.
  • Здоровый рацион: исключение калорийных напитков и переход на сбалансированное питание могут снизить риск осложнений.

Почему алкоголь и лишний вес — плохое сочетание

Регулярное употребление спиртного при избыточной массе тела усиливает нагрузку на организм, увеличивает вероятность хронических заболеваний и снижает качество жизни.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртные напитки, спиртное) — напитки, содержащие этиловый спирт.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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