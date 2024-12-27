Короткий сон: миф или реальный способ восстановить силы

2:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Полноценный сон — залог здоровья, но иногда из-за работы, учёбы или стресса мы вынуждены жертвовать ночным отдыхом. Что выбрать: попытаться вздремнуть или бодрствовать всю ночь?

Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Почему сон так важен

Во время сна тело восстанавливает силы, нормализует гормональный фон и обрабатывает полученную за день информацию. Ночной сон проходит в несколько стадий (4–6 циклов):

Первая стадия: лёгкий сон (1–5 минут), мышцы расслабляются, дыхание и пульс замедляются.

лёгкий сон (1–5 минут), мышцы расслабляются, дыхание и пульс замедляются. Вторая стадия: фаза медленного сна (около 25 минут), температура тела падает, процессы замедляются.

фаза медленного сна (около 25 минут), температура тела падает, процессы замедляются. Глубокий сон (N3) : снижается давление, активируется выработка гормонов

: снижается давление, активируется выработка гормонов Фаза быстрого сна: мозг активно работает, появляются сны.

Полный цикл сна длится около 90 минут. Даже короткий сон в полтора часа позволит организму пройти один цикл и частично восстановиться, что снизит вероятность утренней сонливости и головной боли.

Что будет, если совсем не спать

Долгое бодрствование приводит к накоплению усталости, что ухудшает когнитивные функции, настроение и самочувствие. В долгосрочной перспективе недостаток сна может вызвать:

Ослабление иммунитета.

Раздражительность и тревожность.

Набор лишнего веса.

Риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Если вы не спите 18 часов подряд, состояние организма можно сравнить с 0,05% содержания алкоголя в крови. А сутки без сна эквивалентны 0,1% алкоголя, что соответствует сильному алкогольному опьянению.

Чем опасен хронический недосып

Постоянный сон менее 6 часов в сутки увеличивает риск:

Аварий из-за засыпания за рулём (до 1 из 6 случаев ДТП связаны с недосыпанием).

Снижения концентрации внимания и памяти.

Ухудшения качества жизни в целом.

Спать или не спать

Если выбор стоит между сном в течение 1–2 часов и полным отказом от сна, лучше поспать. Даже короткий отдых позволит немного восстановить силы и минимизировать негативные последствия для организма.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

