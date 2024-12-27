Короткий сон: миф или реальный способ восстановить силы

Полноценный сон — залог здоровья, но иногда из-за работы, учёбы или стресса мы вынуждены жертвовать ночным отдыхом. Что выбрать: попытаться вздремнуть или бодрствовать всю ночь?
Во время сна тело восстанавливает силы, нормализует гормональный фон и обрабатывает полученную за день информацию. Ночной сон проходит в несколько стадий (4–6 циклов):
Полный цикл сна длится около 90 минут. Даже короткий сон в полтора часа позволит организму пройти один цикл и частично восстановиться, что снизит вероятность утренней сонливости и головной боли.
Долгое бодрствование приводит к накоплению усталости, что ухудшает когнитивные функции, настроение и самочувствие. В долгосрочной перспективе недостаток сна может вызвать:
Если вы не спите 18 часов подряд, состояние организма можно сравнить с 0,05% содержания алкоголя в крови. А сутки без сна эквивалентны 0,1% алкоголя, что соответствует сильному алкогольному опьянению.
Постоянный сон менее 6 часов в сутки увеличивает риск:
Если выбор стоит между сном в течение 1–2 часов и полным отказом от сна, лучше поспать. Даже короткий отдых позволит немного восстановить силы и минимизировать негативные последствия для организма.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
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