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Короткий сон: миф или реальный способ восстановить силы

2:25
Здоровье

Полноценный сон — залог здоровья, но иногда из-за работы, учёбы или стресса мы вынуждены жертвовать ночным отдыхом. Что выбрать: попытаться вздремнуть или бодрствовать всю ночь?

Сон
Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Почему сон так важен

Во время сна тело восстанавливает силы, нормализует гормональный фон и обрабатывает полученную за день информацию. Ночной сон проходит в несколько стадий (4–6 циклов):

  • Первая стадия: лёгкий сон (1–5 минут), мышцы расслабляются, дыхание и пульс замедляются.
  • Вторая стадия: фаза медленного сна (около 25 минут), температура тела падает, процессы замедляются.
  • Глубокий сон (N3): снижается давление, активируется выработка гормонов
  • Фаза быстрого сна: мозг активно работает, появляются сны.

Полный цикл сна длится около 90 минут. Даже короткий сон в полтора часа позволит организму пройти один цикл и частично восстановиться, что снизит вероятность утренней сонливости и головной боли.

Что будет, если совсем не спать

Долгое бодрствование приводит к накоплению усталости, что ухудшает когнитивные функции, настроение и самочувствие. В долгосрочной перспективе недостаток сна может вызвать:

  • Ослабление иммунитета.
  • Раздражительность и тревожность.
  • Набор лишнего веса.
  • Риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Если вы не спите 18 часов подряд, состояние организма можно сравнить с 0,05% содержания алкоголя в крови. А сутки без сна эквивалентны 0,1% алкоголя, что соответствует сильному алкогольному опьянению.

Чем опасен хронический недосып

Постоянный сон менее 6 часов в сутки увеличивает риск:

  • Аварий из-за засыпания за рулём (до 1 из 6 случаев ДТП связаны с недосыпанием).
  • Снижения концентрации внимания и памяти.
  • Ухудшения качества жизни в целом.

Спать или не спать

Если выбор стоит между сном в течение 1–2 часов и полным отказом от сна, лучше поспать. Даже короткий отдых позволит немного восстановить силы и минимизировать негативные последствия для организма.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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