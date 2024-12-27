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Как избежать отита при ОРВИ: главные рекомендации для профилактики

1:53
Здоровье

Воспаление носоглотки и ринит — частые спутники ОРВИ, которые могут стать причиной отита. ЛОР-врач Александр Балакин объяснил, как избежать развития этого неприятного осложнения.

Девушка больна
Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка больна

Почему развивается отит

При ОРВИ слизистая носоглотки отекает, что может перекрыть устье слуховой трубы. Это увеличивает давление в среднем ухе, вызывая воспаление и боли. В некоторых случаях инфекция может усилиться, повышая температуру, что требует незамедлительного обращения к врачу.

Что можно сделать до визита к врачу

  • Для облегчения боли можно вставить в ухо турундочку, смоченную борным спиртом.
  • Закапать ухо препаратами с лидокаином.
  • Принимать обезболивающие, такие как ибупрофен или парацетамол.

Как предотвратить развитие отита

Главное — устранить отёк слизистой носоглотки, чтобы нос свободно дышал. Это поможет снизить отёк устья слуховой трубы и улучшить вентиляцию среднего уха.

Рекомендации для профилактики отита

  • Используйте сосудосуживающие капли или спреи, но не дольше 4-7 дней, чтобы избежать привыкания.
  • Применяйте спреи с кортикостероидами для более длительного эффекта.

Опасности осложнений при ОРВИ

Другие врачи также предупреждают о риске гнойного отита, синусита и серьёзных осложнений, таких как внутричерепные воспаления или орбитальные проблемы со зрением.

Советы по профилактике ОРВИ

  • Оставайтесь дома при первых симптомах болезни.
  • Начинайте противовирусную терапию как можно раньше, чтобы избежать осложнений.
  • Соблюдайте режим сна и пейте больше жидкости.

Эти простые меры помогут снизить риск осложнений и быстрее справиться с болезнью.

Уточнения

Оти́т (от др.-греч. οὖς, в род. п. ὠτός - ухо и лат. -itis - суффикс, означающий воспаление) — ЛОР-заболевание, представляющее собой воспалительный процесс в ухе.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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