Как избежать отита при ОРВИ: главные рекомендации для профилактики

Воспаление носоглотки и ринит — частые спутники ОРВИ, которые могут стать причиной отита. ЛОР-врач Александр Балакин объяснил, как избежать развития этого неприятного осложнения.
При ОРВИ слизистая носоглотки отекает, что может перекрыть устье слуховой трубы. Это увеличивает давление в среднем ухе, вызывая воспаление и боли. В некоторых случаях инфекция может усилиться, повышая температуру, что требует незамедлительного обращения к врачу.
Главное — устранить отёк слизистой носоглотки, чтобы нос свободно дышал. Это поможет снизить отёк устья слуховой трубы и улучшить вентиляцию среднего уха.
Другие врачи также предупреждают о риске гнойного отита, синусита и серьёзных осложнений, таких как внутричерепные воспаления или орбитальные проблемы со зрением.
Эти простые меры помогут снизить риск осложнений и быстрее справиться с болезнью.
Оти́т (от др.-греч. οὖς, в род. п. ὠτός - ухо и лат. -itis - суффикс, означающий воспаление) — ЛОР-заболевание, представляющее собой воспалительный процесс в ухе.
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