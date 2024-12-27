Как избежать отита при ОРВИ: главные рекомендации для профилактики

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Воспаление носоглотки и ринит — частые спутники ОРВИ, которые могут стать причиной отита. ЛОР-врач Александр Балакин объяснил, как избежать развития этого неприятного осложнения.

Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка больна

Почему развивается отит

При ОРВИ слизистая носоглотки отекает, что может перекрыть устье слуховой трубы. Это увеличивает давление в среднем ухе, вызывая воспаление и боли. В некоторых случаях инфекция может усилиться, повышая температуру, что требует незамедлительного обращения к врачу.

Что можно сделать до визита к врачу

Для облегчения боли можно вставить в ухо турундочку, смоченную борным спиртом.

Закапать ухо препаратами с лидокаином.

Принимать обезболивающие, такие как ибупрофен или парацетамол.

Как предотвратить развитие отита

Главное — устранить отёк слизистой носоглотки, чтобы нос свободно дышал. Это поможет снизить отёк устья слуховой трубы и улучшить вентиляцию среднего уха.

Рекомендации для профилактики отита

Используйте сосудосуживающие капли или спреи, но не дольше 4-7 дней, чтобы избежать привыкания.

Применяйте спреи с кортикостероидами для более длительного эффекта.

Опасности осложнений при ОРВИ

Другие врачи также предупреждают о риске гнойного отита, синусита и серьёзных осложнений, таких как внутричерепные воспаления или орбитальные проблемы со зрением.

Советы по профилактике ОРВИ

Оставайтесь дома при первых симптомах болезни.

Начинайте противовирусную терапию как можно раньше, чтобы избежать осложнений.

Соблюдайте режим сна и пейте больше жидкости.

Эти простые меры помогут снизить риск осложнений и быстрее справиться с болезнью.

Уточнения

Оти́т (от др.-греч. οὖς, в род. п. ὠτός - ухо и лат. -itis - суффикс, означающий воспаление) — ЛОР-заболевание, представляющее собой воспалительный процесс в ухе.

