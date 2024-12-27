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Заноза или стекло в коже: что делать и когда бежать к врачу

Здоровье

Каждый хотя бы раз сталкивался с занозой или осколком стекла в коже. Небольшие повреждения можно обработать самостоятельно, но в некоторых случаях лучше обратиться за медицинской помощью.

Врач со стетоскопом и планшетом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Врач со стетоскопом и планшетом

Как справиться с занозой

Небольшая заноза

  • Аккуратно извлеките её с помощью пинцета.
  • Обработайте рану антисептиком (хлоргексидин, мирамистин).
  • Наложите пластырь или бинт.

Большая или глубоко застрявшая заноза

  • Если заноза находится под ногтем или глубоко в коже, обработайте рану антисептиком.
  • Обратитесь в травмпункт или к хирургу.

Что делать, если вы наступили на стекло

Если осколок легко извлекается

  • Используйте пинцет для удаления.
  • Промойте рану, обработайте антисептиком.
  • Наложите пластырь или бинт.

Если остались сомнения

  • Даже мелкие осколки могут застрять глубоко в коже. Обратитесь в травмпункт, чтобы избежать осложнений.

Опасность загрязнённых предметов

Повреждения, вызванные предметами, загрязнёнными землёй, требуют особого внимания из-за риска заражения столбняком. Это заболевание нервной системы, которое сопровождается сильным мышечным спазмом и может быть смертельным в 30 % случаев.

Если вы получили рану от такого предмета:

  • Проверьте свою прививку от столбняка. Если с момента вакцинации прошло более 10 лет или у вас нет этой информации, обратитесь к врачу.

Когда нужно обратиться к врачу

  • Если рана плохо заживает, продолжает кровоточить.
  • Если появились признаки воспаления: покраснение, припухлость, выделения из раны.
  • Если повысилась температура тела или появились спазмы, ухудшение самочувствия.
  • Если инородный предмет застрял в половых органах, во рту или носу.
  • Если после удаления занозы или осколка остаётся ощущение инородного тела.

Советы для предотвращения осложнений

  • Всегда обрабатывайте рану антисептиком.
  • Используйте стерильный инструмент, например, пинцет.
  • Обратитесь за медицинской помощью, если не уверены в своих действиях.

Уточнения

Зано́за (также щепка, осколок, инородное тело) представляет собой фрагмент более крупного объекта (обычно, дерева), или инородного тела, который проникает или намеренно вводится в тело, сопровождается ранением.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Семёнова (Фролова) Юлия
Выполняет все виды пластических операций на лице и теле
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