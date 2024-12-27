Заноза или стекло в коже: что делать и когда бежать к врачу

Каждый хотя бы раз сталкивался с занозой или осколком стекла в коже. Небольшие повреждения можно обработать самостоятельно, но в некоторых случаях лучше обратиться за медицинской помощью.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Врач со стетоскопом и планшетом

Как справиться с занозой

Небольшая заноза

Аккуратно извлеките её с помощью пинцета.

Обработайте рану антисептиком (хлоргексидин, мирамистин).

Наложите пластырь или бинт.

Большая или глубоко застрявшая заноза

Если заноза находится под ногтем или глубоко в коже, обработайте рану антисептиком.

Обратитесь в травмпункт или к хирургу.

Что делать, если вы наступили на стекло

Если осколок легко извлекается

Используйте пинцет для удаления.

Промойте рану, обработайте антисептиком.

Наложите пластырь или бинт.

Если остались сомнения

Даже мелкие осколки могут застрять глубоко в коже. Обратитесь в травмпункт, чтобы избежать осложнений.

Опасность загрязнённых предметов

Повреждения, вызванные предметами, загрязнёнными землёй, требуют особого внимания из-за риска заражения столбняком. Это заболевание нервной системы, которое сопровождается сильным мышечным спазмом и может быть смертельным в 30 % случаев.

Если вы получили рану от такого предмета:

Проверьте свою прививку от столбняка. Если с момента вакцинации прошло более 10 лет или у вас нет этой информации, обратитесь к врачу.

Когда нужно обратиться к врачу

Если рана плохо заживает, продолжает кровоточить.

продолжает кровоточить. Если появились признаки воспаления: покраснение, припухлость, выделения из раны.

покраснение, припухлость, выделения из раны. Если повысилась температура тела или появились спазмы, ухудшение самочувствия.

тела или появились спазмы, ухудшение самочувствия. Если инородный предмет застрял в половых органах, во рту или носу.

в половых органах, во рту или носу. Если после удаления занозы или осколка остаётся ощущение инородного тела.

Советы для предотвращения осложнений

Всегда обрабатывайте рану антисептиком.

Используйте стерильный инструмент, например, пинцет.

Обратитесь за медицинской помощью, если не уверены в своих действиях.

Уточнения

Зано́за (также щепка, осколок, инородное тело) представляет собой фрагмент более крупного объекта (обычно, дерева), или инородного тела, который проникает или намеренно вводится в тело, сопровождается ранением.

