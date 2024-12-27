Утренние корки на глазах: что это значит и как с этим бороться

Представьте утро: солнце заглядывает в комнату, пора вставать, но ваши веки будто приклеены. Это явление встречается довольно часто. Почему глаза слипаются и как с этим справиться?
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
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Почему образуются корки
Выделения из глаз — это смесь слизи, слез и отмерших клеток кожи. Днём эти вещества удаляются естественным образом благодаря морганию. Ночью, когда человек не моргает, механизм очистки организма продолжает работать, из-за чего выделения скапливаются у края век.
Основные причины
Блефарит
Воспаление краёв век сопровождается покраснением, раздражением, образованием корок и кусочков кожи у края век. Чаще поражается только один глаз.
Конъюнктивит
Воспаление слизистой оболочки глаза может быть вызвано бактериями, вирусами, аллергией или внешними триггерами. Симптомы включают покраснение, гнойные выделения, водянистую слизь и ощущение песка под веками.
Ячмень
Гнойное воспаление волосяного мешочка ресницы или сальной железы обычно поражает один глаз и вызывает боль, отёк и покраснение.
Закупорка слёзного протока
Слёзная жидкость не может отделяться, образуются шарики слизи, сопровождающиеся покраснением, раздражением и болью.
Синдром сухого глаза
Характеризуется вязкой слизью и липкой коркой, вызванными недостатком увлажнения глаз.
Как лечить слипшиеся глаза
Если симптомы ограничиваются только коркой, можно воспользоваться домашними методами:
Мойте руки перед прикосновением к глазам: это снизит риск инфицирования.
Удаляйте коркуватным диском и тёплой водой: вода размягчит выделения, и они легко удалятся.
Используйте физраствор или увлажняющие капли: это поможет снять ощущение сухости после очистки.
Когда нужно обратиться к врачу
Не откладывайте визит к офтальмологу, если у вас наблюдаются:
Боль в глазу.
Сильное покраснение и раздражение.
Зелёные или тёмно-жёлтые выделения.
Повышенная чувствительность к свету.
Помутнение зрения.
Как ухаживать за глазами
Чтобы предотвратить образование корок и сохранить здоровье глаз, следуйте простым правилам:
Снимайте линзы и смывайте макияж перед сном.
Регулярно умывайтесь и очищайте область вокруг глаз влажной салфеткой или ватным диском.
Не трогайте и не трите глаза в течение дня.
Эти простые меры помогут снизить риск воспалений и других проблем.
Уточнения
Глаз (лат. oculus) — сенсорный орган (орган зрительной системы) животных, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в видимом диапазоне длин волн и обеспечивающий сенсорную функцию зрения.
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя