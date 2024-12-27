Утренние корки на глазах: что это значит и как с этим бороться

2:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Представьте утро: солнце заглядывает в комнату, пора вставать, но ваши веки будто приклеены. Это явление встречается довольно часто. Почему глаза слипаются и как с этим справиться?

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Завтрак на курорте Роза Хутор

Почему образуются корки

Выделения из глаз — это смесь слизи, слез и отмерших клеток кожи. Днём эти вещества удаляются естественным образом благодаря морганию. Ночью, когда человек не моргает, механизм очистки организма продолжает работать, из-за чего выделения скапливаются у края век.

Основные причины

Блефарит

Воспаление краёв век сопровождается покраснением, раздражением, образованием корок и кусочков кожи у края век. Чаще поражается только один глаз.

Конъюнктивит

Воспаление слизистой оболочки глаза может быть вызвано бактериями, вирусами, аллергией или внешними триггерами. Симптомы включают покраснение, гнойные выделения, водянистую слизь и ощущение песка под веками.

Ячмень

Гнойное воспаление волосяного мешочка ресницы или сальной железы обычно поражает один глаз и вызывает боль, отёк и покраснение.

Закупорка слёзного протока

Слёзная жидкость не может отделяться, образуются шарики слизи, сопровождающиеся покраснением, раздражением и болью.

Синдром сухого глаза

Характеризуется вязкой слизью и липкой коркой, вызванными недостатком увлажнения глаз.

Как лечить слипшиеся глаза

Если симптомы ограничиваются только коркой, можно воспользоваться домашними методами:

Мойте руки перед прикосновением к глазам : это снизит риск инфицирования.

: это снизит риск инфицирования. Удаляйте корку ватным диском и тёплой водой : вода размягчит выделения, и они легко удалятся.

: вода размягчит выделения, и они легко удалятся. Используйте физраствор или увлажняющие капли: это поможет снять ощущение сухости после очистки.

Когда нужно обратиться к врачу

Не откладывайте визит к офтальмологу, если у вас наблюдаются:

Боль в глазу.

Сильное покраснение и раздражение.

Зелёные или тёмно-жёлтые выделения.

Повышенная чувствительность к свету.

Помутнение зрения.

Как ухаживать за глазами

Чтобы предотвратить образование корок и сохранить здоровье глаз, следуйте простым правилам:

Снимайте линзы и смывайте макияж перед сном.

Регулярно умывайтесь и очищайте область вокруг глаз влажной салфеткой или ватным диском.

Не трогайте и не трите глаза в течение дня.

Эти простые меры помогут снизить риск воспалений и других проблем.

Уточнения

Глаз (лат. oculus) — сенсорный орган (орган зрительной системы) животных, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в видимом диапазоне длин волн и обеспечивающий сенсорную функцию зрения.

