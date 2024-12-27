Современная физиотерапия: стоит ли тратить время

2:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Физиотерапия — это методы лечения, использующие физические факторы: тепло, холод, электричество, магнитные поля, грязи и другие воздействия. В 19–20 веках физиотерапия была популярной, так как лекарства ещё недостаточно изучили.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гинеколог

В современном мире, на фоне развития хирургии и фармакологии, она утратила значительную часть своей актуальности.

Какие методы физиотерапии существуют

Магнитотерапия

Используется для лечения остеохондроза, артрита, переломов и других заболеваний. Однако эффективность метода не доказана, и он практически не применяется за пределами СНГ.

Электрофорез

Метод, предполагающий введение веществ в организм через кожу с помощью тока. На сегодня существуют более эффективные методы доставки препаратов, такие как пластыри и импланты.

Ультравысокочастотная терапия (УВЧ)

Создаёт электромагнитное поле, которое предполагает согревающее и противовоспалительное действие. Однако методика мало изучена и почти не используется за пределами СНГ.

Прогревание и грязелечение

Тепло может временно уменьшить боль при остеоартрите или менструальных болях. Но эффект от таких процедур ненадолго, и обычная грелка дома будет не менее эффективной.

Физиотерапия по ОМС

Если врач считает, что пациенту требуется физиотерапевтическое лечение, его можно получить бесплатно по полису ОМС. Это право закреплено в приказе Минздравсоцразвития РФ №597н от 10.06.2009.

Как получить физиотерапию

Обратитесь к лечащему врачу.

Получите рекомендации, показания или противопоказания к процедурам.

Лечащий врач направит вас к физиотерапевту, который подберёт курс лечения.

Хотя многие методы физиотерапии имеют сомнительную эффективность, пациенты, желающие попробовать этот вид лечения, могут воспользоваться своей возможностью через ОМС.

Уточнения

Фи́зиотерапи́я (греч. φύσις - "природа" и θεραπεία - "лечение") — название направления в медицине, имеющее различное значение в странах Западной Европы, США, постсоветском пространстве.

