Современная физиотерапия: стоит ли тратить время

Физиотерапия — это методы лечения, использующие физические факторы: тепло, холод, электричество, магнитные поля, грязи и другие воздействия. В 19–20 веках физиотерапия была популярной, так как лекарства ещё недостаточно изучили.
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Гинеколог
В современном мире, на фоне развития хирургии и фармакологии, она утратила значительную часть своей актуальности.
Какие методы физиотерапии существуют
Магнитотерапия
Используется для лечения остеохондроза, артрита, переломов и других заболеваний. Однако эффективность метода не доказана, и он практически не применяется за пределами СНГ.
Электрофорез
Метод, предполагающий введение веществ в организм через кожу с помощью тока. На сегодня существуют более эффективные методы доставки препаратов, такие как пластыри и импланты.
Ультравысокочастотная терапия (УВЧ)
Создаёт электромагнитное поле, которое предполагает согревающее и противовоспалительное действие. Однако методика мало изучена и почти не используется за пределами СНГ.
Прогревание и грязелечение
Тепло может временно уменьшить боль при остеоартрите или менструальных болях. Но эффект от таких процедур ненадолго, и обычная грелка дома будет не менее эффективной.
Физиотерапия по ОМС
Если врач считает, что пациенту требуется физиотерапевтическое лечение, его можно получить бесплатно по полису ОМС. Это право закреплено в приказе Минздравсоцразвития РФ №597н от 10.06.2009.
Как получить физиотерапию
Обратитесь к лечащему врачу.
Получите рекомендации, показания или противопоказания к процедурам.
Лечащий врач направит вас к физиотерапевту, который подберёт курс лечения.
Хотя многие методы физиотерапии имеют сомнительную эффективность, пациенты, желающие попробовать этот вид лечения, могут воспользоваться своей возможностью через ОМС.
Уточнения
Фи́зиотерапи́я (греч. φύσις - "природа" и θεραπεία - "лечение") — название направления в медицине, имеющее различное значение в странах Западной Европы, США, постсоветском пространстве.
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)