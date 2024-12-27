Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полезный Оливье: как приготовить традиционный салат без вреда для здоровья
Особенно осторожны: как отметят Новый год бойцы на СВО?
Встреча с НЛО: бывший астронавт НАСА шокировал своей историей
Норвежцы отказались спасать людей с тонущего российского корабля
Конфликты между питомцами: что делать, если животные не ладят
Мойка зимой: что нужно знать, чтобы не повредить авто
Как защитить мебель от детей: полезные советы для родителей
Как безопасно и эффективно бороться с пигментацией кожи
Как продлить плодоношение огурцов до октября

Современная физиотерапия: стоит ли тратить время

2:11
Здоровье

Физиотерапия — это методы лечения, использующие физические факторы: тепло, холод, электричество, магнитные поля, грязи и другие воздействия. В 19–20 веках физиотерапия была популярной, так как лекарства ещё недостаточно изучили.

Гинеколог
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гинеколог

В современном мире, на фоне развития хирургии и фармакологии, она утратила значительную часть своей актуальности.

Какие методы физиотерапии существуют

Магнитотерапия

  • Используется для лечения остеохондроза, артрита, переломов и других заболеваний. Однако эффективность метода не доказана, и он практически не применяется за пределами СНГ.

Электрофорез

  • Метод, предполагающий введение веществ в организм через кожу с помощью тока. На сегодня существуют более эффективные методы доставки препаратов, такие как пластыри и импланты.

Ультравысокочастотная терапия (УВЧ)

  • Создаёт электромагнитное поле, которое предполагает согревающее и противовоспалительное действие. Однако методика мало изучена и почти не используется за пределами СНГ.

Прогревание и грязелечение

  • Тепло может временно уменьшить боль при остеоартрите или менструальных болях. Но эффект от таких процедур ненадолго, и обычная грелка дома будет не менее эффективной.

Физиотерапия по ОМС

Если врач считает, что пациенту требуется физиотерапевтическое лечение, его можно получить бесплатно по полису ОМС. Это право закреплено в приказе Минздравсоцразвития РФ №597н от 10.06.2009.

Как получить физиотерапию

  • Обратитесь к лечащему врачу.
  • Получите рекомендации, показания или противопоказания к процедурам.
  • Лечащий врач направит вас к физиотерапевту, который подберёт курс лечения.

Хотя многие методы физиотерапии имеют сомнительную эффективность, пациенты, желающие попробовать этот вид лечения, могут воспользоваться своей возможностью через ОМС.

Уточнения

Фи́зиотерапи́я (греч. φύσις - "природа" и θεραπεία - "лечение") — название направления в медицине, имеющее различное значение в странах Западной Европы, США, постсоветском пространстве.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Обсудить
Сейчас читают
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой
Российский шоу-бизнес
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой Аудио 
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Российский шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным Аудио 
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем Аудио 
Популярное
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным

Певец Сергей Лазарев рассказал о своих антипатиях в еде.

Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой
ECONews: Россия может резко сократить экспорт газа из-за перехода на белый водород
Мотоцикл Pannonia. Легендарный венгерский железный конь на русских просторах Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Если в квартире никто не живёт: надо ли платить за ЖКХ и как сэкономить
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Последние материалы
Норвежцы отказались спасать людей с тонущего российского корабля
Конфликты между питомцами: что делать, если животные не ладят
Мойка зимой: что нужно знать, чтобы не повредить авто
Как защитить мебель от детей: полезные советы для родителей
Как безопасно и эффективно бороться с пигментацией кожи
Как продлить плодоношение огурцов до октября
Бесплатный спорт для детей: Губерниев рассказал, кто против такой инициативы
Поджоги банкоматов: бомбисты действуют под влиянием мошенников
Секретная приправа для мягкого сала: узнайте, как её использовать
Китай планирует построить крупнейшую в мире ГЭС вблизи спорной границы с Индией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.