Проблемы с весом у детей: как предотвратить ожирение

Европейское бюро ВОЗ опубликовало данные о распространённости лишнего веса и ожирения среди детей в возрасте от 7 до 9 лет. Согласно исследованию, проведённому в 37 европейских странах, избыточный вес зафиксирован у 25 % детей, а ожирение — у 11 %.
Согласно отчёту, проблемы с весом чаще встречаются у мальчиков:
После пандемии COVID-19 детское ожирение стало чаще диагностироваться в таких странах, как Швеция, Словения, Болгария и Мальта. В то же время, в Испании, Италии, Израиле и Греции наблюдается снижение показателей.
Лишний вес в детском возрасте увеличивает риск серьёзных заболеваний в будущем, таких как:
Эксперты подчёркивают: формирование здоровых привычек, особенно в питании, должно начинаться как можно раньше. Это поможет детям избежать проблем со здоровьем и улучшить качество их жизни.
Родителям важно обращать внимание на питание ребёнка и поощрять активный образ жизни. Здоровые привычки, сформированные в детстве, помогут снизить риск ожирения и связанных с ним заболеваний. Сбалансированный рацион, достаточная физическая активность и поддержка эмоционального здоровья — ключевые шаги к формированию крепкого здоровья на всю жизнь.
Помните, что ваше внимание и забота сегодня — это инвестиция в здоровое будущее ваших детей.
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