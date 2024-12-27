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Проблемы с весом у детей: как предотвратить ожирение

1:58
Здоровье

Европейское бюро ВОЗ опубликовало данные о распространённости лишнего веса и ожирения среди детей в возрасте от 7 до 9 лет. Согласно исследованию, проведённому в 37 европейских странах, избыточный вес зафиксирован у 25 % детей, а ожирение — у 11 %.

Ребенок
Фото: commons.wikimedia.org by Nenad Stojkovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ребенок

Статистика: мальчики в группе риска

Согласно отчёту, проблемы с весом чаще встречаются у мальчиков:

  • Лишний вес есть у 27 % мальчиков против 23 % девочек.
  • Ожирение диагностировано у 13 % мальчиков и 9 % девочек.

Постпандемийные изменения

После пандемии COVID-19 детское ожирение стало чаще диагностироваться в таких странах, как Швеция, Словения, Болгария и Мальта. В то же время, в Испании, Италии, Израиле и Греции наблюдается снижение показателей.

Почему это важно

Лишний вес в детском возрасте увеличивает риск серьёзных заболеваний в будущем, таких как:

  • Сахарный диабет.
  • Сердечно-сосудистые патологии.
  • Гормональные и метаболические нарушения.

Эксперты подчёркивают: формирование здоровых привычек, особенно в питании, должно начинаться как можно раньше. Это поможет детям избежать проблем со здоровьем и улучшить качество их жизни.

Что могут сделать родители

Родителям важно обращать внимание на питание ребёнка и поощрять активный образ жизни. Здоровые привычки, сформированные в детстве, помогут снизить риск ожирения и связанных с ним заболеваний. Сбалансированный рацион, достаточная физическая активность и поддержка эмоционального здоровья — ключевые шаги к формированию крепкого здоровья на всю жизнь.

Помните, что ваше внимание и забота сегодня — это инвестиция в здоровое будущее ваших детей.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas - "ожирение" и obesitas - "полнота, тучность, откормленность") — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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