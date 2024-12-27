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Аденоиды: что делать, если ребёнок храпит и плохо дышит

2:44
Здоровье

Вопрос о необходимости удаления аденоидов волнует многих родителей. По статистике, гипертрофия аденоидов встречается у трети детей в возрасте от 3 до 9 лет. Но стоит ли торопиться с операцией, или проблему можно оставить на самотёк?

Девочка с игрушкой
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девочка с игрушкой

Перерастёт ли ребёнок

Считается, что с возрастом аденоиды уменьшаются. Эта гипотеза основана на работах профессора Ричарда Скаммона, который утверждал, что лимфоидные ткани достигают максимального объёма к 12 годам, а затем уменьшаются.

Однако современные исследования, например, японское, показали, что размер аденоидов у детей от 8 до 19 лет практически не меняется. Проблема сглаживается за счёт роста дыхательных путей, но ждать естественного уменьшения не всегда безопасно.

Как проявляются аденоиды

  • 1 степень: перекрыта верхняя часть носовых ходов.
  • 2 степень: носовые ходы закрыты на 2/3.
  • 3 степень: носовые ходы полностью или почти полностью заблокированы.

Гипертрофия аденоидов сопровождается храпом, насморком, заложенностью носа, снижением слуха, частыми отитами, задержками дыхания (апноэ), нарушением когнитивных функций и гнусавостью. В некоторых случаях формируется характерный "аденоидный" тип лица.

Удаление или наблюдение

Консервативное лечение

Назальные кортикостероиды, капли, спреи и физиотерапия могут временно уменьшить симптомы. Однако их эффективность ограничена, и у некоторых детей они вызывают побочные эффекты.

Аденотомия

Операция показана при стойкой заложенности носа, апноэ, частых отитах и риносинуситах. Эндоскопическая шейверная аденотомия — современный метод удаления аденоидов под наркозом. Он отличается минимальной травматичностью и снижает риск рецидивов.

Нужно ли удалять аденоиды

Решение зависит не от степени их гипертрофии, а от влияния на здоровье ребёнка. Если аденоиды вызывают осложнения, операцию откладывать нельзя. Но удалять их "на всякий случай" не рекомендуется, так как это может повлиять на иммунитет.

Что делать, если ребёнок часто болеет

Аденоиды — это следствие частых заболеваний, а не их причина. Чтобы укрепить здоровье ребёнка, важно:

  • Гулять на свежем воздухе.
  • Увлажнять слизистые.
  • Обеспечивать сбалансированное питание.
  • Работать с педиатром и аллергологом.

Уточнения

Аденоид (лат. adenoid, от др.-греч. ἀδήν — железа и εἶδος — вид; также аденоидные разращения, аденоидные вегетации) — патологически увеличенная глоточная (носоглоточная) миндалина, вызывающая затруднение носового дыхания, снижение слуха и другие расстройства.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
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