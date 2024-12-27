Хроническая бессонница: узнайте, как вернуть себе сон

Сон — одна из ключевых составляющих здоровья, влияющая на физическое и психическое восстановление. Тем не менее, многие сталкиваются с трудностями засыпания. Причины могут быть разными: от временного стресса до хронической бессонницы, вызванной психологическими факторами.
Во время сна мозг очищает связи между перегруженными нейронами, а организм восстанавливается. Недосып, особенно если он длится менее 7 часов в сутки, ухудшает память, снижает скорость реакции, повышает риск гипертонии, диабета и других заболеваний.
Биологические ритмы, регулирующие сон, заданы природой. Хроническое нарушение этих ритмов может существенно повлиять на качество жизни.
Создайте правильную атмосферу в спальне
Соблюдайте режим
Придерживайтесь вечерних ритуалов
Улучшите питание
Обеспечьте естественное освещение днём
Следите за физической активностью
Используйте мелатонин
Экспериментируйте в течение 3-4 дней: ложитесь в одно и то же время, просыпайтесь без будильника. Оптимальная продолжительность сна и будет вашей нормой.
Чтобы вставать легче, старайтесь просыпаться в фазу быстрого сна, кратную 1,5 часам. Например, если вы ложитесь в 23:00, установите будильник на 6:30 или 8:00.
Если рекомендации не помогают, а проблемы с засыпанием сохраняются, стоит проконсультироваться с сомнологом или психологом.
Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- - приставка "не-", "без-" и лат. somnus "сон"), асомни́я (др.-греч. ἀ- "без" и "сон"), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā "бодрствование, бессонница"), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.
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