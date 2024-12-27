Фастфуд отнимает годы жизни: скрытая плата за вредные привычки

Потребление ультраобработанных продуктов, таких как чипсы, картошка фри, фастфуд, сладости и газировки, негативно сказывается не только на фигуре, но и на общем состоянии организма.
Учёные из Австралии выяснили, что эти привычные многим продукты ускоряют биологическое старение.
В исследовании приняли участие более 16 тысяч американцев в возрасте от 20 до 79 лет. Участников разделили на группы в зависимости от рациона. Те, чей рацион состоял преимущественно из ультраобработанных продуктов, имели биологический возраст на 0,86 года выше, чем те, кто избегал фастфуда.
Дополнительно было установлено, что прибавка всего 200 калорий из фастфуда к стандартному дневному рациону в 2000 калорий увеличивает биологический возраст на 2,4 месяца.
Эти продукты обладают высокой калорийностью, но практически не содержат полезных веществ: витаминов, минералов и антиоксидантов. Постоянное их употребление увеличивает риск:
Врачи рекомендуют ориентироваться на средиземноморскую диету, которая включает:
В этой диете минимально присутствуют красное мясо и сладости, что помогает снизить риск рака, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа.
Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д (англ. fast "быстрый" и food "пища") — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.
Певец Сергей Лазарев рассказал о своих антипатиях в еде.