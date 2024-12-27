Фастфуд отнимает годы жизни: скрытая плата за вредные привычки

2:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Потребление ультраобработанных продуктов, таких как чипсы, картошка фри, фастфуд, сладости и газировки, негативно сказывается не только на фигуре, но и на общем состоянии организма.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Перекус

Учёные из Австралии выяснили, что эти привычные многим продукты ускоряют биологическое старение.

Как питание влияет на возраст

В исследовании приняли участие более 16 тысяч американцев в возрасте от 20 до 79 лет. Участников разделили на группы в зависимости от рациона. Те, чей рацион состоял преимущественно из ультраобработанных продуктов, имели биологический возраст на 0,86 года выше, чем те, кто избегал фастфуда.

Дополнительно было установлено, что прибавка всего 200 калорий из фастфуда к стандартному дневному рациону в 2000 калорий увеличивает биологический возраст на 2,4 месяца.

Почему ультраобработанные продукты вредны

Эти продукты обладают высокой калорийностью, но практически не содержат полезных веществ: витаминов, минералов и антиоксидантов. Постоянное их употребление увеличивает риск:

Хронических заболеваний.

Ожирения.

Сердечно-сосудистых болезней.

Сахарного диабета.

Ранней смерти.

Какой рацион замедляет старение

Врачи рекомендуют ориентироваться на средиземноморскую диету, которая включает:

Овощи и зелень.

Фрукты и бобовые.

Рыбу и птицу.

Орехи и молочные продукты.

В этой диете минимально присутствуют красное мясо и сладости, что помогает снизить риск рака, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа.

Как сделать питание полезнее

Уменьшите потребление фастфуда и сладостей.

Включайте в рацион больше овощей, фруктов и зелени.

Увеличьте долю цельных продуктов, богатых питательными веществами.

Уточнения

Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д (англ. fast "быстрый" и food "пища") — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.

