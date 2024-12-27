Детская операция — стресс на всю жизнь: чем опасно удаление миндалин в детстве

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Операция по удалению миндалин и аденоидов (тонзиллэктомия), часто назначаемая детям при частых инфекциях, может иметь долгосрочные последствия для психического здоровья.

Фото: Openverse by Scott 97006, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Радостный ребенок бегает в фонтане

Международное исследование показало, что такая процедура повышает вероятность развития стрессовых расстройств во взрослом возрасте.

Что говорит исследование

Анализ данных 800 тысяч пациентов из Швеции за период с 1981 по 2016 годы позволил установить, что у людей, перенёсших тонзиллэктомию в детстве, риск развития стрессовых расстройств был выше на 43% по сравнению с теми, кто не проходил эту процедуру.

Исследователи сравнили результаты с двумя группами:

Людьми, которым не удаляли миндалины.

Родными братьями и сёстрами, которые не проходили эту операцию.

Коэффициент вероятности развития посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) достигал 1,55% среди тех, кто пережил тонзиллэктомию.

Независимые факторы

Риск стрессовых расстройств не зависел от:

Пола.

Возраста на момент операции.

Уровня образования.

Наличия стрессовых расстройств у родителей.

Эти результаты подчёркивают необходимость дальнейших исследований для изучения долгосрочного влияния тонзиллэктомии на психическое здоровье.

Почему это важно

Врачи отмечают, что удаление миндалин может увеличивать риск не только ПТСР, но и других психических нарушений. Это открытие заставляет по-новому взглянуть на возможные последствия привычной процедуры.

Уточнения

Минда́лины (лат. tonsillae) — скопления лимфоидной ткани, расположенные в области носоглотки и ротовой полости.

