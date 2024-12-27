Детская операция — стресс на всю жизнь: чем опасно удаление миндалин в детстве

Операция по удалению миндалин и аденоидов (тонзиллэктомия), часто назначаемая детям при частых инфекциях, может иметь долгосрочные последствия для психического здоровья.
Международное исследование показало, что такая процедура повышает вероятность развития стрессовых расстройств во взрослом возрасте.
Анализ данных 800 тысяч пациентов из Швеции за период с 1981 по 2016 годы позволил установить, что у людей, перенёсших тонзиллэктомию в детстве, риск развития стрессовых расстройств был выше на 43% по сравнению с теми, кто не проходил эту процедуру.
Исследователи сравнили результаты с двумя группами:
Коэффициент вероятности развития посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) достигал 1,55% среди тех, кто пережил тонзиллэктомию.
Риск стрессовых расстройств не зависел от:
Эти результаты подчёркивают необходимость дальнейших исследований для изучения долгосрочного влияния тонзиллэктомии на психическое здоровье.
Врачи отмечают, что удаление миндалин может увеличивать риск не только ПТСР, но и других психических нарушений. Это открытие заставляет по-новому взглянуть на возможные последствия привычной процедуры.
Минда́лины (лат. tonsillae) — скопления лимфоидной ткани, расположенные в области носоглотки и ротовой полости.
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