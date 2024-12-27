Укачивает после работы за компьютером: как справиться с кибер-болезнью

2:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В современном мире мы все больше времени проводим за гаджетами — будь то работа, общение или отдых.

Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сидячая работа

Однако многие замечают, что после длительного взаимодействия с экранами появляются неприятные симптомы: тошнота, головная боль или головокружение.

Это явление называется кибер-болезнью, и оно схоже с укачиванием в транспорте.

Что такое кибер-болезнь

Кибернетическая болезнь — это состояние, вызванное несоответствием сигналов, поступающих от глаз, внутреннего уха и проприоцептивной системы (отвечает за ощущение положения тела в пространстве).

Основные симптомы кибер-болезни:

Тошнота.

Головокружение.

Напряжение глаз (сухость, раздражение, нечеткость зрения).

Головная боль (особенно при длительном пребывании в одной позе).

Эти симптомы особенно заметны при использовании виртуальной реальности (VR), где тело остается неподвижным, а глаза фиксируют движение.

Однако даже без VR-гарнитуры можно столкнуться с кибер-болезнью, если, например, долго листать ленту соцсетей или смотреть яркие видео с мигающими кадрами.

Почему возникает кибер-болезнь

Причина кроется в дезориентации: глаза передают в мозг информацию о движении, но вестибулярная система его не ощущает. Это несоответствие вызывает дискомфорт.

Как справиться с кибер-болезнью

Ограничьте время за гаджетами

Делайте перерывы каждые 30-40 минут.

Давайте глазам отдых

Выполняйте упражнение: смотрите на близкий объект, затем переводите взгляд на дальний.

Избегайте ярких, мигающих экранов

Медленно листайте ленты и отключите всплывающие окна.

Проветривайте помещение

Свежий воздух помогает снизить утомляемость.

Слушайте аудиоряд

Вместо просмотра ярких видео сконцентрируйтесь на звуке.

Откажитесь от гаджетов в транспорте

Движение транспорта усиливает дезориентацию.

Двигайтесь

Разминайтесь и меняйте положение тела

Если вы уже ощущаете симптомы

Сделайте несколько глубоких вдохов.

Отведите взгляд от экрана.

Сфокусируйтесь на устойчивом объекте.

Когда стоит обратиться к врачу

Если перечисленные меры не помогают и симптомы продолжают беспокоить, лучше проконсультироваться с врачом. Он подберет индивидуальное лечение и порекомендует дополнительные способы профилактики.

Уточнения

Компью́тер (англ. computer, МФА: [kəmˈpjuː.tə(ɹ)] - "вычислитель", от лат. computare - считать, вычислять) — функциональное устройство, способное выполнять значительный объём вычислений, включая многочисленные арифметические и логические операции, без прямого вмешательства человека.

