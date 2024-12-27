Укачивает после работы за компьютером: как справиться с кибер-болезнью

В современном мире мы все больше времени проводим за гаджетами — будь то работа, общение или отдых.
Однако многие замечают, что после длительного взаимодействия с экранами появляются неприятные симптомы: тошнота, головная боль или головокружение.
Это явление называется кибер-болезнью, и оно схоже с укачиванием в транспорте.
Кибернетическая болезнь — это состояние, вызванное несоответствием сигналов, поступающих от глаз, внутреннего уха и проприоцептивной системы (отвечает за ощущение положения тела в пространстве).
Основные симптомы кибер-болезни:
Эти симптомы особенно заметны при использовании виртуальной реальности (VR), где тело остается неподвижным, а глаза фиксируют движение.
Однако даже без VR-гарнитуры можно столкнуться с кибер-болезнью, если, например, долго листать ленту соцсетей или смотреть яркие видео с мигающими кадрами.
Причина кроется в дезориентации: глаза передают в мозг информацию о движении, но вестибулярная система его не ощущает. Это несоответствие вызывает дискомфорт.
Если вы уже ощущаете симптомы
Если перечисленные меры не помогают и симптомы продолжают беспокоить, лучше проконсультироваться с врачом. Он подберет индивидуальное лечение и порекомендует дополнительные способы профилактики.
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