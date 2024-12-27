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Почему вы чувствуете дискомфорт во время месячных: ошибки которые могут стоить вам здоровья

3:34
Здоровье

Менструация — важная часть жизни каждой женщины, и правильно подобранные средства гигиены помогают сделать эти дни максимально комфортными.

Волосы девушки
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Волосы девушки

Несмотря на многолетнюю историю использования прокладок, вопросы их выбора и применения всё ещё актуальны. Разберём распространённые ошибки и способы их избежать.

Ошибка 1: один тип прокладок на весь цикл

Многие женщины выбирают одну упаковку прокладок и используют её с начала до конца цикла. Однако это не всегда удобно.

Как правильно

  • Для обильных выделений в первые дни подойдут прокладки с уровнем впитываемости 4-5 капель или размером 3-4.
  • На следующие дни можно переключиться на прокладки меньшего размера (1-2) или ежедневные.
  • Ночью выбирайте прокладки с большей длиной и впитываемостью.

Ошибка 2: страх ночных протеканий

По статистике, 52% женщин сталкиваются с протеканиями во время сна. Некоторые используют несколько средств гигиены одновременно, что не всегда удобно.

Как правильно:
Ночные прокладки длиннее и шире, чем дневные.

Ошибка 3: редкая смена прокладок

Многие женщины считают, что можно носить одну прокладку целый день, если выделения не слишком обильные. Это ошибка, которая может привести к неприятным последствиям.

Как правильно

  • Меняйте прокладку каждые 3-4 часа, даже если она кажется чистой. Это предотвращает размножение бактерий и снижает риск раздражений.
  • Для экономии покупайте большие упаковки — так стоимость одной прокладки будет ниже.

Ошибка 4: только толстые прокладки

Считается, что толстые прокладки лучше справляются с обильными выделениями. Но это миф.

Как правильно

  • Тонкие прокладки обеспечивают высокую впитываемость за счёт внутреннего слоя с гелем. Всего 1 мг геля может впитать до 50 мл жидкости, что делает их надёжными и удобными.

Ошибка 5: использование ароматизированных прокладок

Некоторые женщины стараются замаскировать запах с помощью дезодорантов или ароматизированных прокладок, но это может вызвать раздражение.

Как правильно

  • Следите за гигиеной — принимайте душ минимум дважды в день или используйте салфетки для интимной гигиены.
  • Для блокировки запаха выбирайте прокладки с технологиями, которые нейтрализуют его.

Ошибка 6: ограничение активности

Во время менструации многие женщины избегают активных движений или облегающей одежды из-за страха протеканий.

Как правильно

Тонкие прокладки с гибким внутренним слоем, адаптируются к движениям и остаются незаметными под одеждой. Они подойдут даже для занятий спортом.

Ошибка 7: выбор прокладок только по внешнему виду

Яркая упаковка или необычное название могут привлечь внимание, но не всегда гарантируют удобство.

Как правильно

Обращайте внимание на функциональные характеристики: степень впитывания, наличие крылышек, материал верхнего слоя.

Подведём итог

Выбор средств гигиены — это индивидуальный процесс, который требует времени. Попробуйте разные варианты и найдите то, что подходит именно вам.

Главное — не мириться с дискомфортом и всегда выбирать лучшее для себя.

Уточнения

Менструа́ция (от лат. mēnsis - "месяц", mēnstruus - "ежемесячный"), ме́сячные или ре́гулы - часть менструального цикла организма женщин и самок некоторых плацентарных млекопитающих (приматов, летучих мышей и прыгунчиковых).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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