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Польза солёного воздуха для вашего организма: дышите свободно и забудьте о болезнях

2:38
Здоровье

Современная жизнь в мегаполисах наполнена стрессом и нехваткой времени на отдых. Однако даже в условиях большого города можно найти способ расслабиться и укрепить здоровье. Один из таких методов — галотерапия, или посещение соляных комнат.

Древние секреты здоровья

Целебные свойства соляных пещер известны с древности. Миллионы людей ежегодно отправляются в места природных залежей соли, чтобы восстановить физическое и психологическое равновесие. Воздух таких пещер положительно влияет на нервную систему, иммунитет, работу сердца и лёгких.

Сегодня природный микроклимат соляных пещер можно воспроизвести в галокамерах. Такие комнаты оборудованы в медицинских центрах, санаториях и реабилитационных клиниках. Галотерапия признана немедикаментозным методом профилактики и лечения ряда заболеваний.

Как работает галотерапия

В галокамерах создаётся особый микроклимат, схожий с природными соляными пещерами. Специальные устройства распыляют мельчайшие ионы соли, которые глубоко проникают в дыхательные пути. Это улучшает работу дыхательной системы, помогает бороться с вирусами и аллергенами.

Посещение соляной комнаты оказывает комплексное воздействие:

  • Улучшается состояние центральной нервной системы.
  • Нормализуется сон и повышается стрессоустойчивость.
  • Укрепляется иммунитет.

Кроме того, стены и пол галокамер покрыты слоем соли, что усиливает эффект. Приглушённый свет и спокойная музыка создают атмосферу релаксации, что помогает быстрее восстановить силы.

Кому полезна галотерапия

Этот метод рекомендуется при:

  • Хронических заболеваниях дыхательной системы.
  • Аллергиях и кожных заболеваниях.
  • ЛОР-патологиях.
  • Нервном истощении.

Галотерапия может снизить потребность в медикаментах и уменьшить риск обострений. Она подходит людям любого возраста: детям достаточно 15-30 минут в камере, взрослым — 40 минут.

Стандартный курс включает 10-20 процедур, точное количество определяет врач.

Где пройти курс

В Федеральном центре лечебной реабилитации Министерства здравоохранения РФ можно пройти галотерапию под контролем опытных специалистов. Центр оснащён современными галокамерами, создающими оптимальные условия для восстановления здоровья.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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