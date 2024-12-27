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Забудьте о кремах: лечим кожу через желудок

2:02
Здоровье

Проблемы с желудочно-кишечным трактом (гастрит, язва, колит и другие) могут провоцировать или усиливать кожные заболевания. Например, такие как крапивница, экзема, себорейный дерматит, акне или розацеа.

Девушка с акне
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка с акне

На что обратить внимание

Кожа может сигнализировать о сбоях в работе ЖКТ через следующие симптомы:

  • Кожный зуд.
  • Сухость или бледность кожи..
  • Пятна, подкожные узлы, расчесы.
  • Жировые отложения на веках (ксантомы, ксантелазмы).
  • Пигментные пятна.
  • Выпадение волос или перхоть.
  • Изменение цвета кожи и слизистых оболочек.

Как кожа реагирует на заболевания ЖКТ

  • Патология поджелудочной железы: возможны пятна на туловище (петехии, пурпура), мигрирующая эритема, воспаление слизистой рта и языка.
  • Заболевания печени и желчных путей: характерны "сосудистые паучки", "печеночные ладони", расширенные вены на животе ("голова медузы").
  • Острый панкреатит: вызывает пятна на коже груди и спины, а также узлы с отёками на голенях.

Какие обследования стоит провести

Для выявления причин кожных проблем рекомендуются:

Общие анализы

  • Общий анализ крови.
  • Биохимия крови (билирубин, холестерин, АСТ, АЛТ, глюкоза и др.).
  • Анализ мочи.
  • Копрограмма.

Дополнительные исследования

  • Анализ на вирусные гепатиты (A, B, C).
  • УЗИ брюшной полости.
  • Тесты на Helicobacter pylori.

Для кожи

  • Анализы чешуек кожи на грибковые инфекции.
  • Исследование на клещей рода Demodex.

Комплексный подход к диагностике и лечению помогает выявить истинную причину проблем и улучшить общее состояние здоровья. Ведь здоровье кожи напрямую связано с работой внутренних органов.

Уточнения

Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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