Забудьте о кремах: лечим кожу через желудок

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Проблемы с желудочно-кишечным трактом (гастрит, язва, колит и другие) могут провоцировать или усиливать кожные заболевания. Например, такие как крапивница, экзема, себорейный дерматит, акне или розацеа.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка с акне

На что обратить внимание

Кожа может сигнализировать о сбоях в работе ЖКТ через следующие симптомы:

Кожный зуд.

Сухость или бледность кожи..

Пятна, подкожные узлы, расчесы.

Жировые отложения на веках (ксантомы, ксантелазмы).

Пигментные пятна.

Выпадение волос или перхоть.

Изменение цвета кожи и слизистых оболочек.

Как кожа реагирует на заболевания ЖКТ

Патология поджелудочной железы: возможны пятна на туловище (петехии, пурпура), мигрирующая эритема, воспаление слизистой рта и языка.

возможны пятна на туловище (петехии, пурпура), мигрирующая эритема, воспаление слизистой рта и языка. Заболевания печени и желчных путей : характерны "сосудистые паучки", "печеночные ладони", расширенные вены на животе ("голова медузы").

: характерны "сосудистые паучки", "печеночные ладони", расширенные вены на животе ("голова медузы"). Острый панкреатит: вызывает пятна на коже груди и спины, а также узлы с отёками на голенях.

Какие обследования стоит провести

Для выявления причин кожных проблем рекомендуются:

Общие анализы

Общий анализ крови.

Биохимия крови (билирубин, холестерин, АСТ, АЛТ, глюкоза и др.).

Анализ мочи.

Копрограмма.

Дополнительные исследования

Анализ на вирусные гепатиты (A, B, C).

УЗИ брюшной полости.

Тесты на Helicobacter pylori.

Для кожи

Анализы чешуек кожи на грибковые инфекции.

Исследование на клещей рода Demodex.

Комплексный подход к диагностике и лечению помогает выявить истинную причину проблем и улучшить общее состояние здоровья. Ведь здоровье кожи напрямую связано с работой внутренних органов.

Уточнения

Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков.

