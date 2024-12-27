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Секреты свежего дыхания: главные причины запаха изо рта

3:01
Здоровье

"Свежий запах — ключ к успешному общению" — эта фраза знакома многим. Но что делать, если дыхание всё же подводит?

Запах
Фото: Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запах

Неприятный запах изо рта не только портит первое впечатление, но и мешает общению. Давайте разберёмся, почему он возникает и как его устранить.

Недостаточная гигиена полости рта

Главный источник проблемы — остатки пищи между зубами. Через пару часов бактерии начинают перерабатывать их, выделяя неприятные соединения. Особенно сильно это ощущается утром, если вечерняя чистка зубов была недостаточной.

Рекомендации

  • Полощите рот после еды.
  • Пользуйтесь зубной нитью.
  • Заведите ирригатор для очистки труднодоступных зон.

Кариес

Кариозные зубы — настоящая питательная среда для бактерий. Их жизнедеятельность неизбежно сопровождается неприятным запахом.

  • Что делать: обратитесь к стоматологу и вылечите кариес. Свежесть дыхания вернётся после санации.

Проблемы с дёснами

Гингивит, пародонтит и пародонтоз сопровождаются воспалением, налётом и камнями, что становится причиной запаха.

  • Важно знать: запах часто сигнализирует о первых проблемах с дёснами. Современные методы лечения эффективно снимают воспаление и восстанавливают свежесть дыхания.

Сухость во рту

Недостаток слюны приводит к образованию налёта, который быстро заселяется бактериями. Причины могут быть разные: курение, алкоголь, обезвоживание, кофе или даже синдром Шегрена.

  • Совет: при частой сухости и жажде обратитесь к врачу для обследования.

Хронический тонзилли

Увеличенные миндалины удерживают остатки пищи, а в лакунах скапливаются гнойные пробки, усиливающие запах.

  • Решение: регулярное лечение тонзиллита и профилактика обострений помогут избавиться от проблемы.

Болезни ЖКТ

Гастрит, панкреатит и другие проблемы ЖКТ вызывают застой пищи, что провоцирует запах, особенно спустя час-два после еды.

  • Диагностика: гастроскопия, УЗИ, анализы крови и мочи помогут выявить проблему.

Как проверить запах самостоятельно

  • Тест на запястье: лизните кожу, дайте высохнуть и понюхайте.
  • Тест на ладони: выдохните в ладонь и вдохните обратно.
  • Тест с ложкой: проведите ложкой по языку, понюхайте налёт.

Галитофобия — страх плохого запаха

Некоторые люди уверены в неприятности своего дыхания, даже если это не так. Это состояние требует психологической помощи.

Основные причины в цифрах

  • 80% — проблемы в полости рта.
  • 10% — ЛОР-заболевания.
  • 10% — болезни ЖКТ и другие патологии.

Уточнения

Хрони́ческий тонзилли́т - длительное воспаление глоточной и нёбных миндалин (от лат. tonsollitae - миндалевидные железы).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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