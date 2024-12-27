Секреты свежего дыхания: главные причины запаха изо рта

3:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

"Свежий запах — ключ к успешному общению" — эта фраза знакома многим. Но что делать, если дыхание всё же подводит?

Фото: Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запах

Неприятный запах изо рта не только портит первое впечатление, но и мешает общению. Давайте разберёмся, почему он возникает и как его устранить.

Недостаточная гигиена полости рта

Главный источник проблемы — остатки пищи между зубами. Через пару часов бактерии начинают перерабатывать их, выделяя неприятные соединения. Особенно сильно это ощущается утром, если вечерняя чистка зубов была недостаточной.

Рекомендации

Полощите рот после еды.

Пользуйтесь зубной нитью.

Заведите ирригатор для очистки труднодоступных зон.

Кариес

Кариозные зубы — настоящая питательная среда для бактерий. Их жизнедеятельность неизбежно сопровождается неприятным запахом.

Что делать: обратитесь к стоматологу и вылечите кариес. Свежесть дыхания вернётся после санации.

Проблемы с дёснами

Гингивит, пародонтит и пародонтоз сопровождаются воспалением, налётом и камнями, что становится причиной запаха.

Важно знать: запах часто сигнализирует о первых проблемах с дёснами. Современные методы лечения эффективно снимают воспаление и восстанавливают свежесть дыхания.

Сухость во рту

Недостаток слюны приводит к образованию налёта, который быстро заселяется бактериями. Причины могут быть разные: курение, алкоголь, обезвоживание, кофе или даже синдром Шегрена.

Совет: при частой сухости и жажде обратитесь к врачу для обследования.

Хронический тонзилли

Увеличенные миндалины удерживают остатки пищи, а в лакунах скапливаются гнойные пробки, усиливающие запах.

Решение: регулярное лечение тонзиллита и профилактика обострений помогут избавиться от проблемы.

Болезни ЖКТ

Гастрит, панкреатит и другие проблемы ЖКТ вызывают застой пищи, что провоцирует запах, особенно спустя час-два после еды.

Диагностика: гастроскопия, УЗИ, анализы крови и мочи помогут выявить проблему.

Как проверить запах самостоятельно

Тест на запястье: лизните кожу, дайте высохнуть и понюхайте.

лизните кожу, дайте высохнуть и понюхайте. Тест на ладони: выдохните в ладонь и вдохните обратно.

выдохните в ладонь и вдохните обратно. Тест с ложкой: проведите ложкой по языку, понюхайте налёт.

Галитофобия — страх плохого запаха

Некоторые люди уверены в неприятности своего дыхания, даже если это не так. Это состояние требует психологической помощи.

Основные причины в цифрах

80% — проблемы в полости рта.

10% — ЛОР-заболевания.

10% — болезни ЖКТ и другие патологии.

Уточнения

Хрони́ческий тонзилли́т - длительное воспаление глоточной и нёбных миндалин (от лат. tonsollitae - миндалевидные железы).

