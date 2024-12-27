Эти ошибки с патчами могут свести их эффект на нет

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Патчи для глаз — настоящая находка для тех, кто хочет быстро справиться с усталостью, припухлостью или темными кругами. Это удобное средство уже давно стало обязательным элементом косметички многих девушек.

Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глаз

Какие бывают патчи?

Патчи различаются по материалу основы и эффекту:

Тканевые и гидрогелевые . Тканевые чаще увлажняют и успокаивают, а гидрогелевые глубже питают кожу.

. Тканевые чаще увлажняют и успокаивают, а гидрогелевые глубже питают кожу. Для разных проблем. Есть патчи против отёков, морщин, темных кругов или универсальные, обеспечивающие увлажнение и тонизирование.

Как правильно наносить патчи?

Чтобы добиться максимального эффекта, следуйте простым правилам:

Подготовьте кожу. Вымойте руки и тщательно очистите лицо. Извлекайте патчи пинцетом. Это предотвращает попадание бактерий. Расположите патчи под глазами. Убедитесь, что они плотно прилегают к коже. Соблюдайте время действия. Обычно это 15-20 минут, но всегда читайте инструкцию, чтобы не передержать патчи.

Как правильно снимать патчи?

Снимайте патчи до полного высыхания, пока они ещё влажные. Если они плохо отклеиваются, нанесите крем вокруг глаз для облегчения процесса.

Как хранить патчи?

Правильное хранение продлит срок службы патчей:

Не держите их в ванной комнате. Высокая влажность может испортить средство.

Храните в холодильнике. Особенно летом, чтобы усилить охлаждающий эффект.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

