Как избавиться от боли в спине: советы для повседневной жизни

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Боли в спине — всё более частая проблема даже у молодых людей, особенно тех, кто много времени проводит за компьютером. Долгое пребывание в неудобной позе приводит к повышенной нагрузке на позвоночник и вызывает неприятные ощущения. Однако есть несколько простых методов, которые помогут справиться с этой проблемой.

Фото: Freepik by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в спине

1. Тепловая терапия

Прогревание эффективно снимает мышечное напряжение и улучшает кровообращение:

Используйте разогревающий пластырь.

Прикладывайте к спине бутылку с горячей водой, предварительно завернув её в полотенце.

2. Зарядка

Регулярные упражнения помогают укрепить мышцы спины и уменьшить боль.

Делайте небольшие перерывы во время работы за компьютером.

Выполняйте простые упражнения для растяжки и укрепления позвоночника.

3. Массаж с горчичным маслом

Массаж с использованием тёплого горчичного масла помогает расслабить мышцы и улучшить кровообращение.

Делайте массаж за час до душа, чтобы масло успело впитаться.

4. Молоко с куркумой на ночь

Этот метод больше подходит для профилактики боли. Куркума обладает противовоспалительными свойствами и укрепляет организм. Выпивайте чашку тёплого молока с добавлением куркумы перед сном.

Важно помнить

Если боль в спине становится хронической или слишком сильной, обязательно обратитесь к врачу для диагностики и лечения.

Уточнения

Курку́ма дли́нная Куркума домашняя, Куркума культурная, или турмерик, жёлтый имбирь (лат. Cúrcuma lónga) — многолетнее травянистое растение, вид рода Куркума (Curcuma) семейства Имбирные (Zingiberaceae).

