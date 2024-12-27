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Как здоровье кишечника влияет на ваш сон?

1:22
Здоровье

Здоровый сон — ключ к хорошему самочувствию, однако многие забывают о том, что он напрямую связан с состоянием кишечника. Ученые установили, что проблемы с желудочно-кишечным трактом могут мешать полноценному отдыху.

Бессонница
Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бессонница

Как кишечник влияет на сон?

Кишечная микробиота играет важную роль в выработке серотонина — гормона, который регулирует циклы сна и бодрствования. При недостатке полезных микроорганизмов засыпание становится сложным, а утреннее пробуждение — тяжёлым.

Бессонница: искать причину, а не лечить симптомы

Многие ошибочно начинают бороться с бессонницей с помощью снотворных препаратов. Однако специалисты советуют сначала проверить здоровье кишечника. Недостаток серотонина, вызванный дисбалансом микрофлоры, может быть корнем проблемы.

Как поддержать кишечник?

Медики рекомендуют придерживаться принципов здорового питания, которые помогут улучшить состояние кишечника:

  • Ешьте больше свежих овощей и фруктов.
  • Включайте в рацион продукты, богатые клетчаткой.
  • Избегайте чрезмерного употребления сахара и жирной пищи.

Конкретного перечня продуктов для восстановления микрофлоры нет, но разумный подход к питанию уже значительно улучшит самочувствие и качество сна.

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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