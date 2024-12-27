Как здоровье кишечника влияет на ваш сон?

Здоровый сон — ключ к хорошему самочувствию, однако многие забывают о том, что он напрямую связан с состоянием кишечника. Ученые установили, что проблемы с желудочно-кишечным трактом могут мешать полноценному отдыху.
Кишечная микробиота играет важную роль в выработке серотонина — гормона, который регулирует циклы сна и бодрствования. При недостатке полезных микроорганизмов засыпание становится сложным, а утреннее пробуждение — тяжёлым.
Многие ошибочно начинают бороться с бессонницей с помощью снотворных препаратов. Однако специалисты советуют сначала проверить здоровье кишечника. Недостаток серотонина, вызванный дисбалансом микрофлоры, может быть корнем проблемы.
Медики рекомендуют придерживаться принципов здорового питания, которые помогут улучшить состояние кишечника:
Конкретного перечня продуктов для восстановления микрофлоры нет, но разумный подход к питанию уже значительно улучшит самочувствие и качество сна.
Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.
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