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Как после 60 лет чувствовать себя на 40: эти простые правила продлят вам молодость

2:17
Здоровье

Правила, чтобы даже в 60 лет чувствовать себя на 20 лет моложе, перечислил врач-гериатр и руководитель научно-медицинского геронтологического центра Валерий Новосёлов в беседе с NewsInfo. Ru.

Бабушка на пляже
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бабушка на пляже

Возраст с 60 до 74 лет уже можно считать пожилым, а после 75 начинается старческий. Выделить один единственный фактор для сохранения молодости, по мнению врача, невозможно: все аспекты взаимосвязаны и влияют друг на друга. Тем не менее, есть ряд ключевых факторов, на которые стоит обратить внимание.

Уровень физической активности

Новосёлов уверен, что важно не просто заниматься спортом, а поддерживать достаточную физическую активность на протяжении всей жизни. Это должно способствовать функциональности и независимости пожилого человека.

Питание

Оно должно быть сбалансированным по белкам, жирам и углеводам, а также макро- и микронутриентам.

"Многие россияне, в частности пожилые, часто сталкиваются с разбалансированным рационом, где преобладает углеводистая пища. Это может негативно сказаться на здоровье", — утверждает эксперт.

Визиты к врачу

Эксперт считает важным посещать доктора регулярно. Исследования подтвердили, что люди, которые проходят медицинские осмотры и проверки, имеют шансы на более долгую жизнь и выглядят моложе своих сверстников.

"Каждый визит к врачу — это возможность выявить и предотвратить возрастозависимые заболевания, которые могут повлиять на продолжительность и качество жизни", — уверен Новоселов.

Эмоциональное состояние

Этот фактор влияет на процессы старения. Сильный стресс, например, вызванный семейными или финансовыми проблемами, может ускорить физиологические изменения.

Эксперт предупредил, что изменение привычек во взрослом возрасте может оказаться достаточно трудным.

Например, уход на пенсию может быть стрессом, который ведет к потере мотивации и жизненного интереса.

Возрастные болезни тоже могут ограничивать физическую активность и желание заниматься спортом или другим видом деятельности.

Уточнения

Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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