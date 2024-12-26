Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Основные элементы базового гардероба для зимы 2024-2025
Ксения Собчак решила, что Тина Канделаки повторяет её образы
Апельсины и мандарины зимой: сколько их можно есть без вреда
Почему стоит взять собаку из приюта и как это сделать правильно
Микропластик в чае: как не стать жертвой современных технологий
Ваш балкон больше не склад! Превратите его в стильное место для отдыха
Ваш характер меняет ваш мозг: узнайте, как это связано
Нам лгали о России — пенсионерка из Дании рассказала о своём путешествии в Москву
Сорта яблок, которые сохраняют вкус до 90 дней

Мама, хочу конфеты! Сколько сладкого можно давать детям, чтобы не навредить здоровью?

1:36
Здоровье

В интернете родители часто встречают видео от "суперэкспертов" о вреде сладкого для детей. Одни жестко ограничивают своих малышей от шоколада и конфет, а другие чуть ли не с двух лет пихают капризным сыночкам и дочкам леденцы, чтобы те не истерили. Диетолог, эндокринолог, трихолог и кандидат медицинских наук, а также эксперт Роскачества Елена Сюракшина рассказала Monetimes. Ru, сколько конфет можно давать ребенку, чтобы избежать негативных последствий.

Ребенок
Фото: commons.wikimedia.org by Nenad Stojkovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ребенок

Она рекомендует ограничить потребление шоколадных конфет до пяти штук в день, что соответствует половине плитки шоколада.

Диетолог считает, что в случае предрасположенности к аллергии лучше выбирать конфеты с высоким содержанием какао, чтобы снизить риск аллергических реакций.

"В качестве альтернативы шоколаду, можно предложить детям фрукты, такие как яблоки и мандарины, при условии, что нет аллергии на эти продукты", — советует она.

По мнению эксперта, при выборе конфет в магазине важно обращать внимание на состав. Стоит избегать продуктов с пальмовым маслом и выбирать конфеты, в которых на первом месте указано какао. Если ребенок все же ест разные конфеты, Сюракшина советует следить за его водным балансом.

"Важно, чтобы дети пили достаточно воды — около литра-полтора в день", — отметила диетолог.

Она добавила, что соки и морсы могут быть хорошей альтернативой, а от газировки лучше отказаться, в ней много сахара.

Уточнения

Конди́терские изде́лия — продукты питания, как правило, с большим содержанием сахара, отличающиеся высокой калорийностью и усваиваемостью. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Филипп Киркоров показал кадры со дня рождения Димы Билана
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров показал кадры со дня рождения Димы Билана Аудио 
Прогнать тараканов из дома можно без химии! Вам помогут эти рабочие способы
Недвижимость
Прогнать тараканов из дома можно без химии! Вам помогут эти рабочие способы Аудио 
Популярное
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС

Цены на российский СУГ обрушились вдвое из-за санкций ЕС. Как это повлияло на рынок, и какие страны стали главными покупателями российского газа?

Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Чтобы победить слизней раз и навсегда, используйте этот простой настой
Прогнать тараканов из дома можно без химии! Вам помогут эти рабочие способы
Самолёт Як-40. Необычный и яркий символ отечественной авиации Дмитрий Плотников Лавров дал чёткий ответ на вопрос, каким будет мирный договор с США по Украине Любовь Степушова Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Дочь и сын Сергея Лазарева выступят на ТВ в новогоднюю ночь
Как заставить орхидею цвести с помощью лимона
Как заставить орхидею цвести с помощью лимона
Последние материалы
Основные элементы базового гардероба для зимы 2024-2025
Ксения Собчак решила, что Тина Канделаки повторяет её образы
Апельсины и мандарины зимой: сколько их можно есть без вреда
Почему стоит взять собаку из приюта и как это сделать правильно
Микропластик в чае: как не стать жертвой современных технологий
Ваш балкон больше не склад! Превратите его в стильное место для отдыха
Ваш характер меняет ваш мозг: узнайте, как это связано
Нам лгали о России — пенсионерка из Дании рассказала о своём путешествии в Москву
Сорта яблок, которые сохраняют вкус до 90 дней
Как понять, что ваша кошка несчастна, и вернуть ей радость жизни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.