Мама, хочу конфеты! Сколько сладкого можно давать детям, чтобы не навредить здоровью?

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В интернете родители часто встречают видео от "суперэкспертов" о вреде сладкого для детей. Одни жестко ограничивают своих малышей от шоколада и конфет, а другие чуть ли не с двух лет пихают капризным сыночкам и дочкам леденцы, чтобы те не истерили. Диетолог, эндокринолог, трихолог и кандидат медицинских наук, а также эксперт Роскачества Елена Сюракшина рассказала Monetimes. Ru, сколько конфет можно давать ребенку, чтобы избежать негативных последствий.

Фото: commons.wikimedia.org by Nenad Stojkovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ребенок

Она рекомендует ограничить потребление шоколадных конфет до пяти штук в день, что соответствует половине плитки шоколада.

Диетолог считает, что в случае предрасположенности к аллергии лучше выбирать конфеты с высоким содержанием какао, чтобы снизить риск аллергических реакций.

"В качестве альтернативы шоколаду, можно предложить детям фрукты, такие как яблоки и мандарины, при условии, что нет аллергии на эти продукты", — советует она.

По мнению эксперта, при выборе конфет в магазине важно обращать внимание на состав. Стоит избегать продуктов с пальмовым маслом и выбирать конфеты, в которых на первом месте указано какао. Если ребенок все же ест разные конфеты, Сюракшина советует следить за его водным балансом.

"Важно, чтобы дети пили достаточно воды — около литра-полтора в день", — отметила диетолог.

Она добавила, что соки и морсы могут быть хорошей альтернативой, а от газировки лучше отказаться, в ней много сахара.

Уточнения

Конди́терские изде́лия — продукты питания, как правило, с большим содержанием сахара, отличающиеся высокой калорийностью и усваиваемостью.

