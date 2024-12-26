Как правильно хранить лекарства

Врач-терапевт Бердюжской районной больницы Ольга Приходько дала ряд рекомендаций, по правильному хранению лекарственных препаратов, чтобы можно было использовать их с максимальной эффективностью.
По словам эксперта, лекарства необходимо хранить в оригинальной упаковке, так как на ней написана важная информация, например, дозировки, способы применения и сроки годности. Обязательно читайте инструкцию — там написаны условия хранения лекарства.
Применять препараты, которые хранились в ненадлежащих условиях или у которых закончился срок годности не стоит. Они могут не помочь или даже навредить.
Всегда соблюдайте дозировку и не применяйте лекарства не посоветовавшись с врачом.
Держите лекарства подальше от продуктов питания. Для них должно быть отведено отдельное место, к которому не имеют доступа дети, сообщает tmn.aif.ru.
Таблетка (лат. Tabulettae) — твёрдая дозированная лекарственная форма, получаемая прессованием порошков и гранул, содержащих одно или более лекарственных веществ с добавлением или без вспомогательных веществ или получаемая формованием специальных масс.
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