Как правильно хранить лекарства

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Бердюжской районной больницы Ольга Приходько дала ряд рекомендаций, по правильному хранению лекарственных препаратов, чтобы можно было использовать их с максимальной эффективностью.

Фото: pexels.com by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лекарства

По словам эксперта, лекарства необходимо хранить в оригинальной упаковке, так как на ней написана важная информация, например, дозировки, способы применения и сроки годности. Обязательно читайте инструкцию — там написаны условия хранения лекарства.

Применять препараты, которые хранились в ненадлежащих условиях или у которых закончился срок годности не стоит. Они могут не помочь или даже навредить.

Всегда соблюдайте дозировку и не применяйте лекарства не посоветовавшись с врачом.

Держите лекарства подальше от продуктов питания. Для них должно быть отведено отдельное место, к которому не имеют доступа дети, сообщает tmn.aif.ru.

Уточнения

Таблетка (лат. Tabulettae) — твёрдая дозированная лекарственная форма, получаемая прессованием порошков и гранул, содержащих одно или более лекарственных веществ с добавлением или без вспомогательных веществ или получаемая формованием специальных масс.

