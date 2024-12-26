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Как правильно хранить лекарства

0:59
Здоровье

Врач-терапевт Бердюжской районной больницы Ольга Приходько дала ряд рекомендаций, по правильному хранению лекарственных препаратов, чтобы можно было использовать их с максимальной эффективностью.

Лекарства
Фото: pexels.com by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лекарства

По словам эксперта, лекарства необходимо хранить в оригинальной упаковке, так как на ней написана важная информация, например, дозировки, способы применения и сроки годности. Обязательно читайте инструкцию — там написаны условия хранения лекарства.

Применять препараты, которые хранились в ненадлежащих условиях или у которых закончился срок годности не стоит. Они могут не помочь или даже навредить.

Всегда соблюдайте дозировку и не применяйте лекарства не посоветовавшись с врачом.

Держите лекарства подальше от продуктов питания. Для них должно быть отведено отдельное место, к которому не имеют доступа дети, сообщает tmn.aif.ru.

Уточнения

Таблетка (лат. Tabulettae) — твёрдая дозированная лекарственная форма, получаемая прессованием порошков и гранул, содержащих одно или более лекарственных веществ с добавлением или без вспомогательных веществ или получаемая формованием специальных масс.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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