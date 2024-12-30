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Что будет с организмом, если пить воду неправильно

1:13
Здоровье

Задумывались ли вы, как привычка пить воду стоя может повлиять на ваш организм? Эксперты предупреждают: такой способ употребления воды может обернуться неприятными последствиями для здоровья.

Питьевая вода в магазине
Фото: Wikimedia Commons by Ivy Main, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Питьевая вода в магазине

Чем опасно пить воду стоя

При употреблении воды стоя нарушается естественный баланс жидкостей в организме. Это может привести к накоплению жидкости в суставах, что, в свою очередь, увеличивает риск развития артрита.

Кроме того, вода, выпитая стоя, замедляет работу пищеварительной системы. Дело в том, что в вертикальном положении мышцы и нервная система находятся в напряжении, что затрудняет усвоение пищи и жидкости.

Как правильно пить воду

Для правильного усвоения воды важно пить ее в положении сидя. В этом случае мышцы расслаблены, а нервная система работает гармоничнее.

Такое положение позволяет:

  • улучшить процесс пищеварения;
  • снизить нагрузку на почки;
  • ускорить фильтрацию жидкости.

Важно также следить за объемом потребляемой воды. Недостаток жидкости в организме может привести к проблемам с ЖКТ, почками и печенью, а также способствовать набору веса.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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