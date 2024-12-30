Что будет с организмом, если пить воду неправильно

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Задумывались ли вы, как привычка пить воду стоя может повлиять на ваш организм? Эксперты предупреждают: такой способ употребления воды может обернуться неприятными последствиями для здоровья.

Фото: Wikimedia Commons by Ivy Main, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Питьевая вода в магазине

Чем опасно пить воду стоя

При употреблении воды стоя нарушается естественный баланс жидкостей в организме. Это может привести к накоплению жидкости в суставах, что, в свою очередь, увеличивает риск развития артрита.

Кроме того, вода, выпитая стоя, замедляет работу пищеварительной системы. Дело в том, что в вертикальном положении мышцы и нервная система находятся в напряжении, что затрудняет усвоение пищи и жидкости.

Как правильно пить воду

Для правильного усвоения воды важно пить ее в положении сидя. В этом случае мышцы расслаблены, а нервная система работает гармоничнее.

Такое положение позволяет:

улучшить процесс пищеварения;

снизить нагрузку на почки;

ускорить фильтрацию жидкости.

Важно также следить за объемом потребляемой воды. Недостаток жидкости в организме может привести к проблемам с ЖКТ, почками и печенью, а также способствовать набору веса.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H 2 O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

